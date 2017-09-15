"Гранд финал": Cassini завершает двадцатилетнюю миссию в космосе, сгорая в атмосфере Сатурна (событие завершено)

Космический аппарат «Кассини» завершит свою миссию на орбите Сатурна 15 сентября. Аппарат сгорит в атмосфере планеты около двух часов дня по киевскому времени. Последний сигнал от него надеются получить в 14:55. NASA создало анимацию, которая изображает, что происходит с зондом во время погружения в атмосферу Сатурна.

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Отдельная прямая трансляция идет на сайте агентства.

Как сообщало NASA, двигатель космического аппарата почти полностью изношен. Поэтому аппарат сгорит для того, чтобы в дальнейшем не дрейфовать вокруг Сатурна и не врезаться в один из спутников планеты.

«Безопасным уничтожением космического аппарата в атмосфере Сатурна мы избегаем того, что «Кассини» мог повлиять на один из спутников Сатурна, и сохраним их неприкосновенными для будущих исследований», – заявил проектный менеджер «Кассини» в Лаборатории реактивного движения NASA Эрл Майзе.

Аппарат передавал на Землю фото облаков Сатурна и массивного урагана. В апреле этого года зонд отправил ближайшие за всю историю фото Сатурна. «Кассини» исследует Сатурн в течение 13 лет.