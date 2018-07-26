Ноу-хау из Нидерландов: напечатанный на 3D-принтере жилой комплекс (видео)
13:39, 26 июля 2018Наука и IT
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В Нидерландах строят жилой комплекс, напечатанный на 3D-принтере.
Напечатанный на 3D-принтере жилой комплекс
Печать происходит по принципу выдавливания зубной пасты.
На разработку технологии в университете Ейндговена потратили 3 года.
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В доме площадью 95 квадратных метров будет один этаж и три комнаты. Заселиться в него можно будет в 2019 году.
Еще одно преимущество «печати домов» - нет предела фантазии.
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