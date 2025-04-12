Этот чудо-рецепт настолько удачный, что теперь вы будете печь пасхи только по нему.

Пасха 2025 запомнится надолго, если на столе будет невероятная заварная пасха. Ароматная, нежная, в меру жирная - попробовав этот потрясающий десерт, вы больше не захотите готовить его по-другому. Процесс приготовления доступен даже новичкам. Готовая пасха заварная тает во рту и при этом долго не черствеет.

Как готовится самая вкусная заварная пасха

Этот рецепт пасхи рассчитан примерно на 6-8 крупных изделий. Если хотите сделать небольшую порцию, то уменьшите количество ингредиентов в два раза.

Вам понадобятся:

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сливки 30% - 250 мл;

мука - 1850 г;

дрожжи - 100 г;

вода - 180 мл;

яйца - 12 небольших или 10 крупных;

сахар - 450 г;

сливочное масло - 350 г;

изюм - 100 г;

лимон - 1 шт.;

цукаты по вкусу;

ванилин - 0,5 чайн. л.

Сливки можно заменить обычным или топленым молоком. Чем жирнее напиток, тем лучше. Яйца заранее достаньте из холодильника.

Для заварной основы вскипятите сливки или молоко. Добавьте 100 г муки и размешайте, чтобы не было комочков. Накройте крышкой и охладите до комнатной температуры.

Пока остывайте заварка, можно сделать опару. В воде растворите дрожжи, ложку сахара и две ложки муки. Оставьте на 15 минут в теплом месте для активации. Затем смешайте заварную основу с дрожжевой. Накройте полотенцем и оставьте ещё на 20 минут.

Яйца взбейте с сахаром и ванилином до пышной белой пены. Масло растопите в микроволновке и остудите до комнатной температуры. Добавьте его к яичной смеси, а также опару с заваркой.

Затем постепенно вмешивайте муку в тесто. Добавляйте не всю сразу - её может понадобиться меньше. Если переборщить, то паски получатся "забитыми". Тщательно месите мягкое однородное тесто минимум 25 минут. Накройте емкость полотенцем и оставьте подниматься на 1,5-2 часа.

Поднявшееся тесто обомните руками. Добавьте изюм, цедру одного лимона и, по желанию, цукаты. Разложите по бумажным формам на треть высоты. Затем снова накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5 часа. Тесто должно подняться до середины формы или выше.

Выпекается пасха заварная дрожжевая примерно 60-80 минут при 180°. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Если внутри десерт сырой, а сверху зарумянился, то прикройте фольгой.

Пока изделия остывают, сделайте глазурь для пасхи. Затем украсьте по своему вкусу.

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