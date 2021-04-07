С глазурью куличи будут выглядеть красиво и аппетитно.

Приближается светлый праздник Пасха, которую принято встречать с куличами на столе. Пасхальные куличи символизируют Воскрешение Иисуса. Обязательным элементом праздничного кулича является верхушка из белой глазури, благодаря чему выпечка выглядит аппетитно и нарядно. Чаще всего глазурь готовят из яичных белков, но вариаций её приготовления много.

Белковая глазурь для кулича

Сахарная пудра – 100-120 гр.

Яичный белок – 1 шт.

Лимонная кислота - 2 г или 1 ч.л. сока лимона.

Яйцо должно быть холодным. Белок взбить миксером сначала на маленькой скорости, а потом на большой. В процессе взбивания добавить лимонный сок и всыпать по 1 ложке пудры. Взбивать пока масса станет однородной, гладкой и блестящей. Сразу нанести глазурь на кулич пока она не засохла.

Глазурь для куличей, которая не осыпается (без яиц)

Сахарная пудра - 200 г.

Желатин - 5 г.

Лимонный сок - 10 мл.

Ванилин - 1 г.

Вода - 120 мл.

В 40 мл теплой воды растворить желатин и оставить набухать. Остальную воду вылить в кастрюлю и перемешать с сахарной пудрой. На маленьком огне довести до однородности. Сироп нужно постоянно помешивать. Затем снять сахарный сироп с огня и немного охладить.

Добавить в сироп желатиновую массу и лимонный сок с ванилином. Перемешать все ингредиенты. Взбить смесь сначала на маленькой скорости миксера, а потом на большой. Готовую глазурь сразу намазать на куличи.

Шоколадная глазурь для кулича

Сахар - 100 г.

Какао - 5 ст.л.

Молоко - 6 ст.л.

Сливочное масло - 80 г.

В сотейнике или кастрюле с толстым дном смешать сахар, какао и молоко с помощью венчика. Поставить массу на огонь и довести до кипения. Добавить масло и сразу выключить. Нанести помадку на куличи и поставить их в холодное место для более быстрого застывания.

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Автор: Екатерина Пулатова