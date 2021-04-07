Приближается светлый праздник Пасха, которую принято встречать с куличами на столе. Пасхальные куличи символизируют Воскрешение Иисуса. Обязательным элементом праздничного кулича является верхушка из белой глазури, благодаря чему выпечка выглядит аппетитно и нарядно. Чаще всего глазурь готовят из яичных белков, но вариаций её приготовления много.
Белковая глазурь для кулича
- Сахарная пудра – 100-120 гр.
- Яичный белок – 1 шт.
- Лимонная кислота - 2 г или 1 ч.л. сока лимона.
Яйцо должно быть холодным. Белок взбить миксером сначала на маленькой скорости, а потом на большой. В процессе взбивания добавить лимонный сок и всыпать по 1 ложке пудры. Взбивать пока масса станет однородной, гладкой и блестящей. Сразу нанести глазурь на кулич пока она не засохла.
Глазурь для куличей, которая не осыпается (без яиц)
- Сахарная пудра - 200 г.
- Желатин - 5 г.
- Лимонный сок - 10 мл.
- Ванилин - 1 г.
- Вода - 120 мл.
В 40 мл теплой воды растворить желатин и оставить набухать. Остальную воду вылить в кастрюлю и перемешать с сахарной пудрой. На маленьком огне довести до однородности. Сироп нужно постоянно помешивать. Затем снять сахарный сироп с огня и немного охладить.
Добавить в сироп желатиновую массу и лимонный сок с ванилином. Перемешать все ингредиенты. Взбить смесь сначала на маленькой скорости миксера, а потом на большой. Готовую глазурь сразу намазать на куличи.
Шоколадная глазурь для кулича
- Сахар - 100 г.
- Какао - 5 ст.л.
- Молоко - 6 ст.л.
- Сливочное масло - 80 г.
В сотейнике или кастрюле с толстым дном смешать сахар, какао и молоко с помощью венчика. Поставить массу на огонь и довести до кипения. Добавить масло и сразу выключить. Нанести помадку на куличи и поставить их в холодное место для более быстрого застывания.
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