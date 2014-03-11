Власти Крыма пытаются "купить" татарское сообщество
Верховная рада Крыма на внеочередном заседании во вторник приняла постановление «О гарантиях восстановления прав крымскотатарского народа и его интеграции в крымское сообщество».
Как сообщили УНИАН в пресс-центре крымского парламента, " за " проголосовал 81 депутат (всего в ВР Крыма их 100).
ВР Крыма постановила при утверждении новой Конституции Республики Крым предусмотреть такие гарантии восстановления прав крымских татар и их интеграции в сообщество региона:
предоставление крымскотатарскому языку статуса официального языка наравне с русским и украинским языками;
избрание Верховной Рады Республики Крым по пропорциональной избирательной системе по избирательным спискам кандидатов в депутаты и формирование органов исполнительной власти Республики Крым с гарантированным представительством крымских татар 20%;
Читайте такжеУкраинцам и татарам в Крыму угрожает опасность - комиссар ОБСЕгарантированное представительство крымских татар в районных и городских советах и других органах;
проведение выборов депутатов сельских и поселковых советов на основе мажоритарной избирательной системы;
признание органов национального самоуправления крымскотатарского народа - Курултая (общенационального съезда) крымскотатарского народа и органов, которые формируются ним;
утверждение пятилетних и ежегодных планов обустройства крымских татар, которые вернулись в Крым, с соответствующим финансовым обеспечением;
решение правовых, организационных, финансовых и земельных вопросов при возвращении крымских татар в Республики Крым из мест депортации;
реализация прав и интересов крымскотатарского народа в сфере национальной культуры, в частности, содействие развитию учреждений культуры и профессиональных творческих коллективов;
сохранение и восстановление памятников истории и культуры крымских татар;
содействие развитию в Крыму системы дошкольного, школьного и высшего образования на крымскотатарском языке;
содействие использованию вместе с существующими исторических топонимов Крыма, которые были изменены после депортации крымскотатарского народа 18 мая 1944 года;
содействие развитию печатных и электронных средств массовой информации на крымскотатарском языке;
обеспечение равноправного функционирования в Крыму религиозных конфессий.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшнее заседание парламента не было официально анонсировано для журналистов.