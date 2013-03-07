Кужель: У экс-губернатора Донецкой области был конфликт с Щербанем

Об этом народный депутат Александра Кужель сказала сегодня в Печерском райсуде Киева, где она дает показания в рамках дела об убийстве Е.Щербаня в 1996 году, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

Во время допроса А.Кужель сообщила, что В.Щербань был возмущен тем, что Е.Щербань лоббировал назначение Евгения Марчука на должность руководителя фракции «Социально-рыночный выбор».

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«Он мягко просил членов фракции поддержать Марчука на должность председателя фракции», - сказала она, добавив, что тогда В.Щербань «взорвался», и после этого перестал посещать заседания фракции.

«Володя (Щербань) вышел в открытый конфликт с Евгением. Он был ужасно недоволен тем, что он не глава фракции», - отметила А.Кужель.

«Без Евгения Щербаня снять Владимира Щербаня с должности председателя фракции, губернатора Донецкой области не было возможным», - сказала она.

На вопрос прокуроров относительно отношений Е.Щербаня с В.Щербанем А.Кужель сказала, что отношения были, скорее, деловыми, а после снятия В.Щербаня с должности руководителя фракции стали прохладными.

Она подчеркнула, что Е.Щербань был очень обеспеченным человеком, потому отношения с В.Щербанем у него были, скорее, связаны с бизнесом.

Справка УНИАН. Генпрокурор Виктор Пшонка 18 января заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году Е.Щербаня, экс-премьеру Юлии Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко умышленного убийства Е.Щербаня из корыстных побуждений.

Печерский районный суд Киева 13 февраля начал проведение следственных действий в рамках досудебного расследования дела об убийстве депутата Е.Щербаня.

Суд 4 марта проводил допрос В.Щербаня.