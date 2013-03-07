Кужель: Тимошенко в те времена для нас была серой мышью

Это она подчеркнула во время допроса в рамках следственных действий по делу об убийстве депутата и бизнесмена Е.Щербаня в 1996 году, которое сегодня проводит в Печерском райсуде Киева судья Анна Крижанивская, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

«Никогда не звучала фамилия Юлии Тимошенко», - подчеркнула А.Кужель.

Она также напомнила, что после убийства ее политического соратника Е.Щербаня фракция «Социально-рыночный выбор» сделала заявление, что «убийство было политическим».

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Также А.Кужель отметила, что Юлия Тимошенко в те времена “для нас была серой мышью”.