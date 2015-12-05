Порошенко: Мы будем бороться за каждую пядь украинской земли, пока ее не освободим
Об этом президент заявил во время церемонии вручения смотровых ордеров на жилье военным.
Украина будет бороться за каждую пядь родной земли, пока она не будет освобождена.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня во время церемонии вручения смотровых ордеров на жилье военнослужащим-участникам АТО и членам их семей в Василькове Киевской области.
«Мы будем бороться за каждую пядь украинской земли, пока ее не освободим», - подчеркнул президент.
«Офицеры и солдаты – это самое главное и самое уважаемое в Украине... Это то единственные, кого можно назвать украинской элитой. Они защищают Украину, они защищают наш народ, они завоевали это право - называться элитой - кровью, потом, жизнью, здоровьем, отвагой и патриотизмом», - считает президент.
Президент отметил, что «погибшие герои отдали свою жизнь для того, чтобы защитить родину, защитить Украину, защитить ее народ, защитить от агрессора, который цинично и коварно напал на наше государство».