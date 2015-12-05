Порошенко: Мы будем бороться за каждую пядь украинской земли, пока ее не освободим

Украина будет бороться за каждую пядь родной земли, пока она не будет освобождена.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня во время церемонии вручения смотровых ордеров на жилье военнослужащим-участникам АТО и членам их семей в Василькове Киевской области.

«Мы будем бороться за каждую пядь украинской земли, пока ее не освободим», - подчеркнул президент.

«Офицеры и солдаты – это самое главное и самое уважаемое в Украине... Это то единственные, кого можно назвать украинской элитой. Они защищают Украину, они защищают наш народ, они завоевали это право - называться элитой - кровью, потом, жизнью, здоровьем, отвагой и патриотизмом», - считает президент.

Президент отметил, что «погибшие герои отдали свою жизнь для того, чтобы защитить родину, защитить Украину, защитить ее народ, защитить от агрессора, который цинично и коварно напал на наше государство».