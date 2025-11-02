Государственные структуры РФ в очередной раз показывают свое отношение к соседям.

Россияне устроили очередную провокацию против Эстонии. На этот раз обошлось без нарушения воздушного пространства страны НАТО, но провокационные намерения агрессора выглядят очевидными.

Как сообщает МИД Эстонии, сегодня по реке Нарва, по руслу которой пролегает государственная граница между двумя государствами, россияне пустили пограничный патрульный катер с флагом "Группы Вагнера".

"Опять Вагнер идет на Москву, или на этот раз начинает с Санкт-Петербурга? Трудно сказать. С нашей стороны похоже, что они уже аннексировали российских пограничников. (...) Это зрелище подтверждает тот факт, что "железная" система России трескается из-за их агрессивной войны и постоянного давления с Запада", - говорится в заявлении эстонских дипломатов.

"Группа Вагнера" в России

Как писал УНИАН, нелагальная частная армия, известная как "ЧВК Вагнера", сыграла важную роль в захвате россиянами Соледара и Бахмута в 2023 году. Однако тогда же между главарем группировки Евгением Пригожиным и российским военно-политическим руководством вспыхнул конфликт, который впоследствии перерос в так называемый мятеж Пригожина и "поход на Москву".

Во время этого "похода" главарь наемников проявил роковую недальновидность, когда остановился на пороге беззащитной Москвы, поверив обещаниям Путина о гарантиях личной безопасности. Два месяца спустя Путин ликвидировал своего бывшего фаворита. В дальнейшем "ЧВК Вагнера" была почти полностью распущена и отстранена от участия в войне против Украины. Ее остатки еще некоторое время выполняли задачи в Африке, но и оттуда "вагнеровцев" поперли.

