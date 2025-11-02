Командир полка беспилотных систем рассказал об ударах по энергетической инфраструктуре России.

Украина начала процесс уничтожения энергетической инфраструктуры врага и доведет его до конца. Об этом в заметке на Фейсбук написал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Юрий "Ахиллес" Федоренко.

По его словам, удары по "росэнергетике, которая обеспечивает военную машину противника", происходят в режиме нон-стоп. Он привел данные экспертов Международного энергетического агентства (IEA). Согласно их выводам, атаки украинских дронов по НПЗ сократили нефтеперерабатывающие мощности России примерно на 500 тысяч баррелей в день. Федоренко добавил, что за два месяца Силы Обороны вывели из строя около 38% нефтеперерабатывающего потенциала врага, что привело к бензиновому кризису в РФ.

"Уязвимость российской энергетической инфраструктуры растет по мере того, как растут наши способности. Сегодня мы способны регулярно наносить удары по целям рф в радиусе 1000 км от границы. Этот показатель неуклонно растет: Силы беспилотных систем масштабируют успешный опыт", - добавил он.

Видео дня

Федоренко говорит, что Украина и наши международные партнеры готовят врагу новые "сюрпризы". Напомнил, что Украина наращивает объемы производства своей крылатой ракеты "Фламинго", в США Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, и окончательное решение об их передаче остается за президентом США. По его мнению, "география войны" в тылу противника будет расти, а приоритетные цели для ударов в ближайшее время уже определены.

"Атаки по росэнергетике будут иметь далеко идущие последствия: они разрушают экономику врага на годы вперед. Наступит время, когда российская федерация обанкротится в прямом и переносном смыслах. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы приблизить этот момент", - написал он.

Удары по РФ

Напомним, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, задачи для нанесения дальнобойных ударов действительно уже определены. Президент сказал, что российская нефтепереработка и в дальнейшем будет платить все более ощутимую цену за войну в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: