В частности до сих пор нет света на всей подконтрольной территории Донецкой области.

После ночной атаки РФ на украинскую энергетику до сих пор обесточена вся Донецкая область, а также частично еще три области. Об этом сообщает в телеграм Министерство энергетики Украины.

"Сегодня враг снова наносил удары по энергообъектам - сейчас полностью обесточена Донецкая область, частично потребители в Запорожье, Харьковской, Черниговской областях", - говорится в сообщении.

В Министерстве говорят, что энергетики уже начали восстановительные работы там, где такую возможность дает ситуация с безопасностью.

Видео дня

По информации председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова, сразу после ночной атаки было обесточено 58 тысяч абонентов региона. Со временем это количество сократилось до 11,4 тысяч.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что по состоянию на утро было обесточено 7 тысяч абонентов в Близнюковской громаде.

Деталей по отключениям на Черниговщине публично не объявляли.

Ситуация в энергетике: последние новости

Как писал УНИАН, накануне компания "Укрэнерго" анонсировала веерные отключения электроэнергии в некоторых регионах без уточнения деталей. Компания ДТЭК обнародовала графики для Киева и области, а также для Днепропетровщины.

Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба рассказал, что в этом году российская кампания ударов по энергетике Украины стала более методичной. Теперь россияне наносят 15-20 ударов "Шахедами" по одной и той же точке, чтобы гарантированно уничтожить объект.

Вас также могут заинтересовать новости: