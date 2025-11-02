Его сначала переоборудуют в универсальный центр для всех беженцев, а через несколько лет вообще снесут, чтобы построить новый микрорайон.

Германия закрывает свой крупнейший приют для украинских беженцев, расположенный на территории бывшего аэропорта "Тегель" в Берлине. Об этом сообщает DW.

Как пишет издание, закрытый в 2020 году аэропорт в последние годы использовался как большой приемный центр для украинских беженцев. Именно сюда попадают украинцы в первые дни своего пребывания в Берлине: здесь они проходят необходимые бюрократические процессы и при необходимости получают временное место жительства.

"Впрочем, дни работы этого центра, по крайней мере в его нынешнем виде, подходят к концу: уже через несколько месяцев центр в нынешнем виде ликвидируют, беженцев выселят, а на территории бывшего аэропорта в будущем планируют возвести новый городской район", - говорится в публикации.

Еще в конце лета украинцев начали активно переселять в другие приюты в пределах Берлина. Сейчас в "Тегеле" остается около 1500 украинцев, хотя год назад их здесь было 5000. Планируется полностью освободить объект до конца текущего года.

Берлинские чиновники объясняют эти события сокращением количества новых беженцев. К тому же городские власти хотят размещать их более децентрализованно. По словам чиновников, в меньших общежитиях бытовые условия в целом лучше, чем они есть в "Тегеле".

Вместе с тем на территории бывшего аэропорта хотят создать обычный центр приема беженцев. К середине следующего лета огромные палатки, в которых приходилось жить украинцам, заменят жилыми контейнерами.

Обновленный приемный центр будет вмещать до 2600 человек и будет работать по крайней мере до середины 2031 года.

Украинские беженцы в Европе: последние новости

Как писал УНИАН, Ирландия планирует отменить пособие на проживание для украинских беженцев после окончания войны. Тем, кто уже трудоустроился, планируют предложить возможность перерегистрироваться по трудовой визе, или получить статус постоянного резидента - в зависимости от того, какую именно работу они имеют.

Также мы рассказывали об ухудшении ситуации с отношением поляков к украинцам. Нападения и угрозы на национальной почве становятся все более распространенными, а социологи боятся начала антиукраинских погромов в Польше.

