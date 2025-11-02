По словам парня, многие факты были перекручены.

Бывший парень Софии Шамии, который является гражданином Японии, отреагировал на скандал с ее участием на реалити-шоу "Холостяк-14" и попытался оправдать девушку.

В третьем выпуске 14-го сезона "Холостяка" 21-летняя модель по собственному желанию покинула проект после скандала с другой участницей. В эпизоде всплыла история о том, что София встречалась с женатыми мужчинами. Также девушка сама рассказала о своей первой любви - японце, который принадлежал к мафии якудза и оставил не нее большие долги.

Парень отреагировал на скандалы вокруг его бывшей и опубликовал в TikTok пост в ее оправдание:

Видео дня

"Я сказал своей бывшей: "Если оставаться честным и искренним, можно пережить любую беду. Поэтому не бойся - будь собой". И после этого произошло то, чего я совсем не ожидал. Но именно тогда я понял, насколько телевидение может манипулировать, как они специально монтируют и показывают людей так, чтобы это было смешно, контроверсионно и сенсационно".

Экс-избранник Шамии поделился, что ему было обидно наблюдать за тем, как его бывшую девушку оскорбляют на проекте. В частности, он отреагировал на слухи о ее романах с женатыми мужчинами, отметив, что, несмотря на то что не общается сейчас с Софией, уверен: такое поведение ей совсем не свойственно.

"Я слышал, что кто-то говорил, будто София имела отношения с женатым мужчиной, у которого есть ребенок. Я не понимаю, откуда это взялось. Мы были очень заняты работой и волонтерством, а остальное время проводили только вдвоем. На такие вещи просто не было времени. И самое главное - она не такой человек. Она никогда бы не смогла быть с кем-то, зная, что тот женат. Она слишком чувствительная и честная для такого", - написал он.

Также парень отметил, что действительно имел прошлое, связанное с японской мафией, и даже отсидел срок в тюрьме. По его словам, он этого не скрывает и открыто об этом говорит.

К слову, сама София Шамия заявила, что не довольна тем, как именно ее показали на шоу "Холостяк".

Вас также могут заинтересовать новости: