Я/ фото instagram.com/yanadogaa

Популярная украинская блогерша Яна Дога во второй раз стала мамой. В субботу, 1 ноября, она родила дочь.

В своем блоге в Instagram, Яна опубликовала подборку трогательных фото из роддома и поделилась несколькими фактами о малышке.

"Наша доченька. 1.11.25. 4150 кг. 58 см", - написала Дога.

На опубликованных кадрах можно заметить блогера с младенцем на руках, а рядом с ней присутствовал муж. Несмотря на усталость, Яна выглядит счастливой.

Впоследствии Яна Дога вышла на связь и немного больше рассказала о своем состоянии после родов. Блогерша отметила, что сам процесс был очень тяжелым и изнурительным, но она все равно испытывает невероятное счастье, что стала мамой во второй раз. Девушка добавила, что не может налюбоваться малышами.

"Хочется плакать... На свет появилась невероятная девочка. Она настолько прекрасна и вы будете удивлены, на кого она похожа", - поделилась Яна.

В комментариях семью блогера поздравили подписчики, пожелав счастья новорожденной доченьке:

  • "Поздравляю! Какая красивая дата, счастья вашей семье".
  • "Поздравляю вас и вашу семью! Пусть растет здоровая и счастливая в любви родных и близких. Мирного неба".
  • "Поздравляю! Счастливой судьбы вашей крохе!"

К слову, на днях первенца родила участница 12-го сезона шоу "Холостяк" Марина Голд.

