До сих пор специализированных услуг этого типа круизные компании не предлагали.

Индустрия морских круизов становится все более адаптированной под конкретные категории туристов, предлагая специфические условия и услуги. Именно об одной такой новации сообщает издание TimeOut.

Малайзия станет первой страной, где запустят морской круиз, ориентированный конкретно на мусульман. Первый рейс стартует 29 ноября из Порт-Кланга - главных морских ворот страны. Пассажирам роскошного лайнера Piano Land обещают впечатления, сочетающие дух морского путешествия с исламским гостеприимством.

Сообщается, что Piano Land может разместить 1760 пассажиров в 880 каютах, расположенных на 10 палубах. Гостям предлагают полный спектр услуг - семейные развлечения, культурную программу, оздоровление.

В целом это будет обычный круиз, но с поправкой на соблюдение мусульманских правил и традиций. В частности вся еда, которую предлагают пассажирам - на 100% халяльная, то есть соответствует религиозным нормам и ограничениям. Соответственно не будет никакого спиртного: только безалкогольные напитки.

Для нужд пассажиров также доступны соответственно оформленные места для молитвы с инструкциями по правильному времени молитвы (что важно для мусульманской традиции).

Лайнер Piano Land будет ходить по нескольким различным маршрутам в Юго-Восточной Азии.

"С помощью Piano Land мы показываем, что роскошные круизы могут безупречно сочетаться с ценностями халяль, инклюзивным гостеприимством и культурным уважением. Это гордое отражение готовности Малайзии тепло и аутентично принимать путешественников любого происхождения", - сказал Кенни Чонг, управляющий директор компании Hwajing Travel & Tours, которая является оператором судна.

Другие специализированные круизы

Как писал УНИАН, в 2027 году в Европе планируют запустить первый круиз, ориентированный именно на соло-путешественников, поскольку такая категория туристов получает все большее распространение. Однако это будет не морской, а речной круиз - по Дунаю.

Также мы рассказывали, что в Сингапуре запустили первые в истории "кошачьи" круизы. Правда, путешествовать пушистики должны не сами, а в сопровождении владельца.

