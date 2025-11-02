По мнению представителя ВМС, удар отобьет у многих компаний желание заходить в этот порт.

Украинский удар по порту Туапсе в Краснодарском крае РФ будет иметь для страны-агрессора долгосрочные последствия. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, кроме непосредственного поражения технологических цепочек, которые задействованы в отгрузке, будет реакция среди компаний, которые пользуются мощностями портов.

"Это и поднятие страховых взносов, это и отобьет у многих желание в принципе заходить в эти порты", - сказал Плененчук.

В то же время, подчеркнул он, следует понимать, что те суда, которые в обход здесь находились в обход санкций, "сознательно брали на себя риски, связанные с загрузкой на тех локациях, которые являются фактически для нас законными военными целями".

Удар по порту в Туапсе

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на воскресенье, 2 ноября, в порту Туапсе беспилотниками поражен нефтяной терминал. СМИ сообщали о повреждении "портовой инфраструктуры". Этот морской портовый объект был специально построен для того, чтобы осуществлять погрузку нефтепродуктов на танкеры.

Впоследствии источники УНИАН в спецслужбах подтвердили, что Украина поразила НПЗ в порту Туапсе. В результате удара успешно поражен танкер и погрузочная инфраструктура нефтяного терминала порта. Зафиксировано пять попаданий беспилотников. В результате прилетов загорелся танкер и выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, осуществляющих загрузку и разгрузку танкеров. Повреждены также портовые здания.

