Уже несколько недель Силы обороны целенаправленно бьют по российской энергетике

Обесточивание Московского региона представляется достаточно сложной задачей, но теоретически это возможно. Такую оценку украинским ударам по российской энергетике дал эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в комментарии "Киев24".

По словам эксперта, существует три возможных сценария вывода из строя системы энергообеспечения Москвы: ударами по распределительным электроподстанциям, ударами по газораспределительной инфраструктуре, чтобы лишить электростанции горючего, или же ударами непосредственно по самим объектам генерации.

Игнатьев признал, что некоторые объекты в этой системе имеют высокий уровень защиты. Вместе с тем он подчеркнул, что украинские военные ранее уже демонстрировали способность отыскивать уязвимые места в российской инфраструктуре.

"Мы можем частично обесточить определенные регионы в Москве, Подмосковье и Большом кольце вокруг Москвы. То, что показывают кадры с Примосковского автодорожного кольца, дает надежду, что можем постепенно приближаться к энергетическому блэкауту ключевых объектов", - считает специалист.

Перспективы блэкаута в Москве

Как писал УНИАН, Украина начала воплощать предупреждение о возможном блэкауте в Москве, если россияне не остановят свои удары по украинской энергетике. В частности командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди прямо заявил, что украинская армия наносит удары с целью вызвать блэкаут в российской столице.

Определенные достижения на этом пути уже есть. После ряда ударов в течение последних недель удалось устроить локальный блэкаут в подмосковном городе Жуковский.

