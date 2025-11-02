Обесточивание Московского региона представляется достаточно сложной задачей, но теоретически это возможно. Такую оценку украинским ударам по российской энергетике дал эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в комментарии "Киев24".
По словам эксперта, существует три возможных сценария вывода из строя системы энергообеспечения Москвы: ударами по распределительным электроподстанциям, ударами по газораспределительной инфраструктуре, чтобы лишить электростанции горючего, или же ударами непосредственно по самим объектам генерации.
Игнатьев признал, что некоторые объекты в этой системе имеют высокий уровень защиты. Вместе с тем он подчеркнул, что украинские военные ранее уже демонстрировали способность отыскивать уязвимые места в российской инфраструктуре.
"Мы можем частично обесточить определенные регионы в Москве, Подмосковье и Большом кольце вокруг Москвы. То, что показывают кадры с Примосковского автодорожного кольца, дает надежду, что можем постепенно приближаться к энергетическому блэкауту ключевых объектов", - считает специалист.
Перспективы блэкаута в Москве
Как писал УНИАН, Украина начала воплощать предупреждение о возможном блэкауте в Москве, если россияне не остановят свои удары по украинской энергетике. В частности командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди прямо заявил, что украинская армия наносит удары с целью вызвать блэкаут в российской столице.
Определенные достижения на этом пути уже есть. После ряда ударов в течение последних недель удалось устроить локальный блэкаут в подмосковном городе Жуковский.