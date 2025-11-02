В Вашингтоне заявили, что переговоры с Пекином прошли успешно.

США и Китай договорились установить прямую связь между своими вооруженными силами. Как заявил глава Пентагона Пит Хегсет на своей странице в соцсети X, это поможет предотвратить потенциальные конфликты между странами.

"Я только что разговаривал с президентом Трампом, и мы согласны — отношения между США и Китаем никогда не были лучше. После исторической встречи президента Трампа с председателем Си в Южной Корее я провел столь же позитивную встречу со своим коллегой, министром национальной обороны Китая адмиралом Донг Цзюнем в Малайзии. И вчера вечером мы снова поговорили. Адмирал и я согласны, что мир, стабильность и хорошие отношения - это лучший путь для наших двух великих и сильных стран", - написал он.

Хегсет отметил, что представители США и Китая договорились провести дальнейшие переговоры. Он подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в налаживании связей с Пекином.

Видео дня

"Как сказал президент Трамп, его историческая "встреча G2" задала тон для вечного мира и успеха США и Китая", - подчеркнул глава Пентагона.

Китай бьет по интересам США во всем мире

Ранее The Wall Street Journal писало, что в США растет беспокойство относительно скрытой поддержки России со стороны Пекина. Аналитические материалы Центра оборонных реформ (Киев) свидетельствуют о том, что Китай поставляет РФ оружие.

В отчетах, подготовленных для Госдепа США и европейских правительств, исследователи проследили "пути денег и поставок от китайских производителей к российским заводам беспилотников". Один из примеров - импорт Россией более 3,3 миллиона двигателей от компании Shenzhen Kiosk Electronic Co.

Вас также могут заинтересовать новости: