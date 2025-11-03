По словам Вучича, Сербия производит больше боеприпасов, чем Франция, поэтому они готовы поставлять их в страны Европы в рамках соглашения.

Склады в Сербии "переполнены боеприпасами", поэтому страна готова поставлять их странам Европы, заявил в интервью изданию Cicero президент Сербии Александар Вучич.

По словам Вучича, хотя и существуют опасения, что Сербия из-за связей с Россией может угрожать кому-то в Европе, это на самом деле не так. Он добавил, что его страна, которая является крупным производителем боеприпасов, готова поставлять их в страны Европы.

"Наши склады полны боеприпасов, и мы производим много, особенно минометных снарядов. Мы производим больше боеприпасов, чем Франция... Боеприпасы нужны в Европе. Поэтому я предложил нашим друзьям в ЕС возможность заключить с нами соглашение о купле-продаже и взять все, что у нас есть. Это был бы феноменальный вклад, который мы можем сделать в европейскую безопасность", - заявил Вучич.

Видео дня

При этом, на вопрос, смогут ли европейцы потом передать приобретенное оружие Украине, президент Сербии ответил, что они "могут делать с ним что угодно". Как отметил Вучич, его стране нужны от европейцев долгосрочные контракты. Он добавил, что уже есть военное сотрудничество между странами в Африке и Азии.

"Я всегда говорил, что Сербия является военно-нейтральной. Но мы абсолютно готовы сотрудничать с европейскими армиями", - добавил Вучич.

Сербия и война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил о готовности Белграда принять у себя мирные переговоры между Украиной и Россией. Джурич отметил, что преимуществом его страны является то, что она находится в дружеских отношениях со всеми сторонами конфликта. Глава МИД Сербии подчеркнул, что войну в Украине следует немедленно прекратить. По его словам, Сербия поддерживает территориальную целостность и суверенитет всех государств в соответствии с их границами, которые установлены ООН.

Также мы писали, что в резолюции Европейского парламента указано, что Сербия не станет членом Европейского Союза до тех пор, пока не присоединится к санкциям Брюсселя против России. Депутаты Европарламента обвиняют власти Сербии в "эскалации репрессий, нормализации насилия и ослаблении демократии в стране". Поэтому, говорится в заявлении, если страна достигнет заметного прогресса в этих вопросах, тогда появится перспектива ее членства в ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: