Певица резко ответила на вопросы о бывшем.

Ирина Билык резко ответила на вопрос об отношениях с бывшим мужем, шоуменом Дмитрием Коляденко. Известная украинская певица рассказала, поддерживают ли они общение.

Артистка уделила время своим поклонникам и дала ответы на самые популярные вопросы в Instagram. В частности, фаны поинтересовались, какие отношения сейчас между ней и Коляденко.

По словам Ирины, они не поддерживают связь и отдалились друг от друга.

Видео дня

"Сейчас нет!" - лаконично ответила Билык.

Певица поделилась архивным фото с Дмитрием и добавила свою песню с красноречивым текстом: "Люблю и ненавижу".

Ирина Билык также дала понять, что ее лучше не злить, ведь она может быть очень резкой:

"Когда я злюсь, лучше отойти подальше".

Вместе с тем она поделилась, что для счастья ей не нужно много. Самое важное для певицы - это семья и благополучие дома.

"Для меня счастье - это в первую очередь спокойствие моей семьи, а все остальное потом", - отметила Ирина.

Что касается отношений с Коляденко, то сам Дмитрий с восторгом вспоминает бывшую избранницу почти в каждом интервью, отмечая, что период их отношений был одним из лучших в его жизни. К слову, недавно шоумен поделился, что в курсе об обидах Билык. Он назвал причину недовольства певицы.

Вас также могут заинтересовать новости: