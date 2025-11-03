Такой сценарий станет реальностью, если выбросы парниковых газов и в дальнейшем будут расти, считают ученые.

К 2300 году города и городки по всему миру могут оказаться под водой из-за разрушения антарктических шельфовых ледников. К такому выводу пришли ученые из Сорбоннского университета в Париже пишет Dailymail.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые прогнозируют, что до 59% шельфовых ледников Антарктиды могут разрушиться до 2300 года. Если это произойдет, уровень мирового океана необратимо поднимется примерно на 10 метров.

Например, в Великобритании под водой окажутся Галл, Глазго и Бристоль, а в США жители Хьюстона, Нового Орлеана и Майами вынуждены будут переселяться вглубь материка. По словам ученых, такой сценарий станет реальностью, если выбросы парниковых газов и в дальнейшем будут расти.

Видео дня

"Наши результаты показывают, что нынешние решения по изменению путей выбросов могут существенно повлиять на вероятность долгосрочной потери большинства антарктических шельфовых ледников", - пояснили исследователи.

По их словам, жизнеспособность ледников напрямую зависит от сценария выбросов: в случае низких выбросов только один ледник станет "нежизнеспособным" до 2300 года, тогда как при высоких - этот показатель достигнет 59%.

Антарктида имеет 15 крупных и множество меньших шельфовых ледников. Отмечается, что они играют ключевую роль в контроле потерь льда, ведь сдерживают его поток из материковой части в океан.

"Они являются своеобразным защитным поясом вокруг Антарктиды. Их истончение или разрушение ускоряет поступление льда в океан", - говорят авторы исследования.

Исследователи провели симуляции, чтобы понять, как таяние 64 шельфовых ледников будет меняться в условиях роста выбросов.

Результаты показали, что при низком уровне выбросов (глобальное потепление ниже 2°C к 2300 году) под угрозой окажется лишь один ледник, а при высоком уровне выбросов (потепление до 12°C к 2300 году) могут исчезнуть 38 ледников, или 59% от общего количества.

Это приведет к поднятию уровня мирового океана примерно на 10 метров, считают ученые. И хотя до 2300 года, на первый взгляд, еще долго, по словам исследователей, мы начнем ощущать последствия значительно раньше.

"Период примерно между 2085 и 2170 годами знаменует собой период с самым высоким уровнем шельфовых ледников, которые, вероятно, достигнут состояния нежизнеспособности", - говорят ученые.

Какие территории могут оказаться под водой

По подсчетам инструмента скрининга рисков прибрежных зон Climate Central's Coastal Risk Screening Tool, если уровень моря действительно поднимется на 10 метров, под водой окажутся целые города.

В Великобритании это Портсмут, Саутенд-он-Си, Галл, Мидлсбро, Блэкпул, Бристоль и Кардифф, а также значительные районы Лондона - Гаммерсмит, Гринвич, Саутворк и Вестминстер.

В Европе исчезнут побережья от французского Кале до датского Рингкебинга, а также Венеция, Монпелье, Севилья и Лиссабон. В Азии затопление грозит Бангладеш, а также городам Шанхай, Хошимин и Карачи. В США под воду уйдут побережья Флориды, Луизианы и Техаса.

Исследователи надеются, что их результаты подчеркнут насущную потребность в сокращении выбросов парниковых газов:

"Наши данные свидетельствуют, что решения, которые принимаются сегодня, будут определять, потеряет ли человечество большинство антарктических ледников в будущем".

Другие открытия об Актарктиде

Как сообщал ранее УНИАН, подо льдом Антарктиды нашли 332 гигантских каньона, о которых ранее не было известно. Некоторые из них достигают более 4 000 метров в глубину. Наиболее развитые каньоны расположены на востоке материка. По мнению ученых, они свидетельствуют о длительной истории ледниковой активности, эрозии и накопления осадков. Зато каньоны Западной Антарктиды короче и круче. Эта морфологическая разница подтверждает теорию о том, что ледниковый щит Восточной Антарктиды значительно старше, а ее каньоны существуют гораздо дольше, чем на западе континента.

Также ученые нашли затерянные гигантские реки, которые давно протекали через Антарктиду. Отмечалось, что утраченный ландшафт сохранялся под ледяным щитом в течение 30 миллионов лет. По мнению исследователей, понимание того, как они образовались и как влияют на ландшафт, может помочь уточнить прогнозы будущей потери льда.

Вас также могут заинтересовать новости: