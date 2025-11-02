Девушке недавно сделали предложение.

Участница прошлого сезона реалити-шоу "Холостяк" Татьяна Мелехова рассказала, как изменилась ее жизнь после проекта. Она неожиданно заявила, что таки смогла найти свою любовь.

Татьяна запомнилась зрителям, как девушка, которая создает своими руками милые игрушки. Своей искренностью девушке удалось покорить не только фанов шоу, но и самого "холостяка", которым в прошлом году был Александр "Терен" Будько. Главный герой даже вручил этой участнице "розу первого впечатления".

Несмотря на то что Мелехова покинула проект в первых выпусках, она поделилась в своем блоге в Instagram, что таки нашла то, за чем шла на "Холостяка". Как оказалось, недавно девушке сделали предложение.

"Год назад со мной произошел "Холостяк". И он таки дал мне то, за чем я пришла на проект - любовь", - написала Татьяна.

Участница 13-го сезона "Холостяка" опубликовала трогательные фотографии со своим возлюбленным на фоне захватывающего одесского пейзажа. Татьяна выглядит очень счастливой, демонстрируя роскошное кольцо и букет цветов. Однако, девушка не стала раскрывать личность жениха, скрыв даже его лицо.

К слову, другая звезда "Холостяка" сообщила, что стала мамой. На днях участница 12-го сезона Марина Голд родила первенца.

