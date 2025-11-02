Министерство работает над тем, чтобы зарплаты для научно-педагогических работников были увеличены.

В Украине доцент университета "чистыми" сейчас получает около 14,5 тысячи гривень. Министерство образования и науки сейчас работает над тем, чтобы зарплаты для научно-педагогических работников были увеличены. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший ректор Мариупольского государственного университета, а ныне заместителя министра по высшему образованию Николай Трофименко.

"Доцент университета - человек с ученой степенью и ученым званием и выслугой лет - чистыми получает около 14,5 тысяч гривень. Сегодня возможностей в университетах очень много, очень много программ партнерств, финансирования", - рассказал он.

По словам чиновника, доцент, который готов читать лекции за рубежом, знает английский и может быть проектным менеджером международной программы университета, "может получать гораздо, прямо гораздо больше".

Видео дня

"Но, бесспорно, заработная плата требует пересмотра. Мы сейчас очень активно работаем с Верховной Радой и Офисом президента, чтобы зарплата для научно-педагогических работников была поднята", - сообщил Трофименко.

Он добавил, что министерство ожидает, что в бюджете на 2026 год будет предусмотрено повышение заработных плат преподавателей:

"Над этим работаем со всеми структурами, чтобы при поднятии заработных платы для учителей обязательно были в поле зрения и преподаватели университетов".

Зарплаты работников образования

Как сообщал ранее УНИАН, президент Владимир Зеленский пообещал повысить зарплаты учителям и преподавателям в следующем году. "Отдельно и очень подробно работаем по образовательной сфере, чтобы в следующем году обеспечить повышение зарплаты и учителям в школах, и преподавателям в учреждениях высшего образования", - подчеркнул он.

В МОН тоже сообщали, что хотят повысить зарплаты учителям уже в 2026 году. По словам заместителя министра образования и науки Надежды Кузьмичевой, ведомство разработало новую систему оплаты труда педагогов, которая предусматривает не только повышение зарплат, но и изменение принципа начисления. Нововведение будет касаться учителей школ, воспитателей детсадов и преподавателей профессиональных образовательных учреждений. Но, отмечалось, вводиться новая система будет поэтапно и при благоприятных условиях.

Также мы писали, что учитель - одна из наименее оплачиваемых профессий в Украине. Типичная зарплата учителей в сентябре составила 12 500 грн, что на 8,7% больше, чем в прошлом году. Между тем, как говорится в исследовании OLX Работа, в соседней Польше, в зависимости от категории и стажа, зарплата учителя составляет от 5000 до 7300 злотых, или 57000 - 83000 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: