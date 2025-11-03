3 октября принято поздравлять военных и запрещено жаловаться на жизнь.

Дата 3 ноября в целом считается удачной для бытовых дел. Верующие просят Божьей милости. А о том, какой сегодня праздник в нашей стране, стоит узнать всем, кто хочет поблагодарить военных. Народные обычаи предписывают быть осторожными со словами.

Какой сегодня праздник церковный

3 ноября христиане молятся мученику Акепсиму и Иосифу Пресвитеру, чтобы они заступились за нас перед Богом и попросили простить грехи.

Также есть сведения о том, какой сегодня церковный праздник наступал в староцерковном стиле. Православные чествовали четырех святых Иларионов и мучеников Зотика и Дасия.

Какой сегодня праздник в мире

Каких-либо крупных международных событий в эту дату не проводится.

Некоторые праздники сегодня отмечаются на уровне отдельных стран: День независимости Панамы и Доминики, День флага Арабских Эмиратов, День домохозяйки в США, Праздник культуры в Японии.

Какой сегодня праздник в Украине

Украинцы отмечают День ракетных войск и артиллерии. Мы поздравляем воинов, которые воюют непосредственно на передовой и поражают огнем вражеские объекты. Именно они уничтожают значительную часть сил российской армии.

Второй военный праздник сегодня в Украине - День инженерных войск. Эти военнослужащие обеспечивают разведку территории, устранение препятствий и постройку переправ.

Кроме того, сегодняшняя дата еще и является днем рождения таких известных личностей: художника и сатиристического писателя Леся Подервянского, театрального режиссера Андрея Жолдака, писательницы Ирен Роздобудько, стрелка Николая Мильчева и легкоатлета Олега Твердохлеба.

Какой праздник 3 ноября в народе

В давние времена в эту дату ожидали серьезных заморозков. Вот что говорят погодные приметы:

если небо безоблачное, то снизится температура;

утренний туман сулит потепление;

если на березе уже нет листьев, то зима будет морозная;

лужи уже покрылись льдом - потепления больше не будет.

Проводить день было принято за рукоделием. Наши предки верили, что любое сделанное своими руками изделие получится красивым. Также удачен сегодня праздник для любых начинаний, переезда, поиска новой работы.

Хозяйки готовили пироги и вареники из ягод, после чего раздавали выпечку всем родным. Считалось, что ягодные блюда укрепят иммунитет.

Что нельзя делать сегодня

Под запретом в праздник сегодня жалобы на судьбу, болезни и бытовые проблемы. Давнее верование гласит, что трудности жалобщиков усугубятся. Также не стоит жадничать, отказываться помогать близким, обманывать.

