Указывается, что Трамп не оправдал ожиданий своих избирателей по нескольким важным вопросам.

Демократы лидируют на раннем этапе в борьбе за контроль над Конгрессом из-за затянувшегося шатдауна, сообщает NBC News со ссылкой на результаты собственного социологического опроса.

Издание пояснило, что все больше избирателей считают, что президент Дональд Трамп не оправдал их ожиданий по нескольким важным вопросам, благодаря которым ему и удалось в 2024 году вернуться в Белый дом во второй раз.

Около двух третей зарегистрированных избирателей, участвовавших в опросе, считают, что администрация Трампа не достигла успеха в экономике и в вопросе стоимости жизни. Более того, большинство считает, что он не смог изменить привычный ход дел в Вашингтоне.

Издание отмечает, что демократическая партия продолжает страдать от низких рейтингов среди избирателей и пытается предложить альтернативу. Добавляется, что защита демократии и конституционных прав является главным вопросом для избирателей, наряду с расходами, потому что Трамп продолжает реализовывать масштабную программу исполнительных мероприятий в сфере иммиграции и других ключевых областях политики.

В публикации говорится, что по мнению большинства избирателей в США, Трамп сделал больше для подрыва Конституции, чем для ее защиты.

Издание поделилось, что согласно результатам их опроса избирателей, общий рейтинг одобрения президента США составляет 43%. Примечательно, что это на 4 пункта меньше, чем в марте текущего года. В то же время, 55% респондентов заявили, что не одобряют работу Трампа на посту главы Белого дома.

Приводятся данные, что за год до промежуточных выборов 2026 года демократы на 8 пунктов опережают республиканцев в борьбе за Конгресс. Как подчеркнуло издание, это является наибольшим отрывом для любой партии со времени промежуточных выборов 2018 года. В опросе, который проводился в марте, демократы имели преимущество в 1 пункт, то есть, 48% против 47%.

США и война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что потребности во встрече президента США Дональда Трампа с главой Кремля пока нет. В то же время, Песков добавил, что есть необходимость очень кропотливой работы над деталями проблемы урегулирования. Агентство Reuters со ссылкой на источники указало 24 октября, что встреча Путина и Трампа не состоится в ближайшем будущем, так как страна-агрессор отказалась от немедленного прекращения огня в Украине.

Также мы писали, что издание The Telegraph считает, что политика Трампа в отношении Украины, похоже, приобрела несколько последовательных нитей. Издание заявило, что США не позволят России выиграть, но Конгресс также не будет просить одобрить новые многомиллиардные пакеты помощи. Трамп ожидает, что Европа возьмет на себя львиную долю расходов на поддержку Украины. США больше не будут дарить оружие Украине, его будет покупать Европа для Киева. В то же время, считает издание, последние санкции показывают, что Трамп готов оказывать на Россию больше экономического давления, чем Байден.

