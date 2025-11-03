Драгоне отметил, что Россия, похоже, не собирается менять свой курс в войне против Украины, поэтому НАТО будет и в дальнейшем поддерживать Украину.

Война между Россией и Украиной зашла в тупик, поэтому настало время сесть за стол переговоров, так как это бесполезная потеря жизней, считает глава военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает BBC.

Издание цитирует слова Драгоне о том, что НАТО "будет поддерживать Украину до того дня, когда мы сможем сесть за стол переговоров для достижения прочного мира".

Также глава военного комитета НАТО отметил, что полномасштабное российское вторжение в Украину привело к тому, что к альянсу присоединились еще две страны - Финляндия и Швеция.

Драгоне считает, что для российского диктатора Владимира Путина война в Украине стала стратегическим поражением несмотря на то, что на поле боя страна-агрессор имеет медленные успехи.

"Они не получат дружественного или марионеточного правительства, как в Беларуси. Путин не добьется успеха", - считает адмирал.

Он выразил уверенность, что европейские страны готовы продолжать поддерживать оборону Украины. Драгоне считает, что это было полезно, поскольку они получили своеобразный сигнал тревоги и теперь берут на себя ответственность за собственную оборону.

Издание напомнило, что в июне текущего года члены НАТО договорились увеличить свои расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году.

Адмирал также высказался относительно недавних заявлений России о создании ядерных вооружений типа "Буревестник" и "Посейдон".

"Они не представляют для нас угрозы. Мы просто готовы защищать наши 32 страны и миллиард населения. Мы являемся ядерным союзом", - отметил Драгоне.

Председатель военного комитета НАТО предположил, что если Россия и решится на атаки или вторжение в какую-то из стран Альянса, то, скорее всего, это будут страны Балтии: Эстония, Латвия или же Литва.

В то же время, он добавил, что поскольку эти страны являются членами НАТО, то в таком случае будет применена статья 5, которая рассматривает нападение на одну страну как нападение на все страны Альянса. Тогда, как подчеркивается, НАТО придет им на помощь. Драгоне уточнил, что это касается и США.

"Да, потому что они взяли на себя обязательства и подчеркнули, что продолжают заниматься этим делом", - сказал адмирал.

В статье говорится, что, по мнению Драгоне, из всех потребностей НАТО в области обороны сейчас самым высоким приоритетом является противовоздушная оборона. Он пояснил, что недавние вторжения российских дронов в Польшу и Румынию побудили НАТО к модернизации своих систем противовоздушной обороны.

По его подсчетам, на активацию условной "стены дронов" на восточных границах НАТО понадобится несколько месяцев.

"На рынке есть много вещей, которые удовлетворят наши насущные потребности, поэтому мы создали новую структуру под названием "Восточная стража"... которая объединяет все средства противовоздушной обороны, которые мы уже имеем на нашем восточном фланге", - пояснил он.

Издание отметило, что несмотря на то, что Россия не собирается менять свой курс в войне против Украины, а некоторые члены, в частности, Словакия и Венгрия все больше выступают против поддержки обороны Украины, адмирал Драгоне завершил свою речь на позитивной ноте:

"Альянс является надежным, зрелым, в нем царит сплоченность, которая является нашим центром притяжения. Он сильнее наших противников, и мы будем поддерживать Украину до того дня, когда наступит мир", - заявил Драгоне.

Провокации России против стран НАТО: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Россия устроила провокацию на границе с Эстонией. В министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что по реке Нарва, по руслу которой пролегает государственная граница между двумя государствами, россияне пустили пограничный патрульный катер с флагом "Группы Вагнера". В заявлении ведомства отмечается, что этот инцидент свидетельствует о том, что "железная" система России трескается из-за их агрессивной войны и постоянного давления с Запада.

Также мы писали, что министр обороны Бельгии Тео Франкен пригрозил "сравнять Москву с землей", если страна-агрессор нанесет даже неядерный удар по странам НАТО. Так он отреагировал на угрозы России, что возможная поставка ракет "Томагавк" Украине может привести к эскалации отношений. Франкен отметил, что Путин делал подобные заявления уже не впервые, а именно, когда Финляндия и Швеция вступали в НАТО или когда Украине поставляли танки, ракеты либо F-16.

