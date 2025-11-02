Путин мог пригласить западных журналистов в Покровск, преследуя военные цели, считает Ступак.

Ситуация в Покровске крайне сложная, город почти находится в окружении. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Иван Ступак - бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт.

"Все эти действия, которые предпринимаются генеральным штабом, нашими военнослужащими, в частности, ГУР - это, скорее всего, попытка выиграть немного времени для того, чтобы дать возможность ребятам, которые находятся на дне этого мешка, выиграть для них немного времени и помочь с эвакуацией. Чтобы они могли в менее напряженном режиме передвинуться на более защищенные участки фронта и не попасть в окружение, не быть уничтоженными", - сказал Ступак.

Он отметил, что скорее всего речь не идет о попытке отбить Покровск у российских захватчиков. По его словам, это скорее попытка выиграть время для того, чтобы Силы обороны смогли выйти из окружения.

Также эксперт высказался об инициативе Путина организовать в Покровске многочасовое перемирие, чтобы впустить туда западных журналистов. По мнению эксперта, таким образом кремлевский диктатор мог преследовать и военные цели.

"Давайте мы остановим на 5-6 часов. Украинцы тоже на 5-6 часов останавливаются, но в тылах российской армии ни на секунду не остановится перемещение военных. И когда условно эти журналисты оставят линию разграничения, там, не знаю, в 6 часов вечера, штурмы начнутся еще большим интенсивом, и тогда действительно оборона может быть сбита украинских военных ну очень резко", - добавил Ступак.

Ранее о продвижении россиян в районе Покровска сообщали аналитики DeepState. Они также отмечали, что РФ начинают "оседать" в городе, создавая там наблюдательные пункты и позиции пилотов БПЛА.

В то же время президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что в Покровске окружения Сил обороны Украины нет. Он также отмечал, что несмотря на значительное преимущество РФ в живой силе, оккупанты не доминируют в городе.

