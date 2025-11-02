Силы обороны имеют проблемы с логистикой до города из-за постоянных ударов дронов.

Городу Лиман в Донецкой области грозит та же судьба, что и Покровску. Россияне имеют определенные успехи в отрезании украинской логистики к нему. Об этом в своем блоге в Телеграм пишет украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"На Лиманском направлении в геометрической прогрессии растет проблема с логистикой из-за вражеских пилотов FPV. В таких условиях бои в Лимане, подобные Покровску, начнутся уже очень скоро", - пишет военный.

Кроме того, по его словам, значительно усложнилась украинская логистика по трассе Славянск - Изюм, к которой линия фронта в некоторых местах приблизилась на расстояние около 20 км. По словам Бунятова, на трассе уже появляются российские дроны на оптоволокне, а затянуть трассу сеткой "не успели".

Видео дня

"Борьбе с вражескими экипажами FPV надо уделить значительно больше внимания, а за каждого уничтоженного оператора "Е-Балов" нужно давать, как за тяжелую технику", - написал он.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, проект DeepState зафиксировал дальнейшее продвижение россиян в пределах Покровска. Также аналитики сообщили об успехах оккупантов в районе Каменки Харьковской области к северу от Купянска, и неподалеку от села Новогригорьевка в Запорожской области.

Также мы рассказывали, что россияне изменили тактику в районе Волчанска. Вместо попыток пробиться сквозь кварталы города, оккупанты теперь пытаются обойти его с флангов.

Вас также могут заинтересовать новости: