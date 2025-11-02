Сам город уже не имеет военного значения, но превратился в политически значимый символ.

Вероятная оккупация Покровска принципиально не изменит ситуацию на фронте, поэтому его захват преследует в первую очередь политические цели, а не военные. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук.

"Покровск играл важную военную роль именно в плане обороны тыла и обеспечения логистических маршрутов с Днепропетровщины на север Донетчины, когда держался Торецк, Часов Яр, Константиновка. Фактически он закрывал фланг Константиновской группировки наших сил. Когда россияне вышли на трассу Покровск-Константиновка, значение Покровска стало с военной точки зрения уменьшаться", - говорит эксперт.

Вместе с тем за это время Покровск превратился в точку максимальных усилий обеих сторон, говорит Лакийчук. В этой битве россияне имели целью уничтожить наши силы, задействованные в его обороне, в свою очередь для ВСУ город стал местом, где сбивается наступательный потенциал агрессора, который прет, не считаясь с потерями.

"И здесь, очевидно, у россиян политическая цель уже превышает военную целесообразность. Это единственный город, который реально могут в ближайшее время россияне захватить. А им позарез нужно что-то продемонстрировать как результат", - говорит обозреватель.

По мнению Лакийчука, в случае захвата Покровска россияне направят основные усилия на дальнейшее продвижение на север Донецкой области.

"Их первая задача - это линия городов Константиновка-Дружковка-Краматорск на юге и Славянск - на севере. Вот на чем они концентрируются и, очевидно, центр тяжести битвы будет смещаться на Константиновское направление. А в случае, если им удастся взять Покровск и там сосредоточить силы, то они будут пытаться подойти с тыла к Константиновке", - говорит эксперт.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, несмотря на контрнаступательные действия Сил обороны в Покровске, оккупанты имеют новые продвижения в пределах города. Это фиксирует мониторинговый проект DeepState.

Также мы рассказывали, что судьба Покровска потенциально грозит еще одному городу на Донбассе - Лиману. Сейчас россияне пытаются блокировать украинскую логистику в этом районе и приближаются к самому населенному пункту.

