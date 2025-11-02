Победитель "Шанса" более двух лет лечился в Польше.

Известный украинский певец, победитель талант-шоу "Голос страны" и "Шанс", Павел Табаков ошеломил признанием о пережитой болезни. Как оказалось, несколько лет назад артисту диагностировали онкологию. Именно из-за лечения он был вынужден уехать за границу.

В интервью проекту "Балючі теми" Табаков рассказал, что за несколько месяцев до полномасштабного вторжения узнал, что болен раком. У него обнаружили позднюю стадию лимфомы и назначили срочное лечение.

"Это была болезнь на грани жизни и смерти. За два месяца до полномасштабной войны я пошел обследоваться, и мне сказали: "Вы должны срочно ложиться на лечение в Украине, Польше, во Франции или в Израиле, потому что у вас между третьей и четвертой стадией рака". Это онкология лимфатической системы", - поделился певец.

Павел признался, что именно в связи с лечением был вынужден выехать за границу в начале полномасштабного вторжения. Вместе с семьей он проживал в Польше в течение более двух лет.

"Я выбрал лечение за границей. Там было экспериментальное лечение. Это Польша, город Гданьск. Меня приняли. Мы поехали и 2,5 года провели в Гданьске", - пояснил Табаков.

К слову, артист отметил, что лечение ему провели бесплатно, благодаря статусу беженца. По его словам, сейчас он чувствует себя намного лучше и надеется, что полностью преодолел болезнь. Впрочем, теперь Павел постоянно проходит медицинские осмотры.

"Я прошел полный курс лечения, и каждый день благодарю Бога, что я жив. Когда я переехал в статусе беженца, мне это было бесплатно. Это была только химиотерапия, ведь на лимфатической системе не делают никаких операций... Но я постоянно должен быть под контролем. Постоянно надо сдавать анализы, следить за уровнем всех показателей и проходить обследование раз в год", - рассказал Павел Табаков.

