Представитель ВМС ВСУ рассказал, удалось ли установить владельцев этих судов.

В момент удара по порту Туапсе на нефтеотгрузочных платформах находились по меньшей мере три судна теневого флота РФ. Риски, связанные с заходом в российские порты, их владельцы брали на себя сознательно. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

"Информация еще уточняется, поскольку разные источники подают разную информацию. Однако все они сходятся на том, что в момент инцидента на платформах, которые отгружают нефть, находились как минимум три соответствующих судна", - сказал он.

По его словам, эти суда "условно теневые", однако у каждого судна есть владелец, которого уже установили эксперты.

"Эти порты имеют для россиян большое значение в вопросах отгрузки энергоносителей на внешние рынки - ранее на них приходилось до 20% экспорта сырой нефти РФ", - отметил Плетенчук.

Он подчеркнул, что суда, которые в обход санкций заходили в порты РФ для операций с нефтью, сознательно "взяли на себя риски, связанные с загрузкой на локациях, которые фактически для нас являются абсолютно законными целями".

Удр по порту в Туапсе - что надо знать

Как писал УНИАН, ночью 2 ноября во время дронового удара по Краснодарскому краю РФ был поражен Туапсинский морской нефтяной терминал "Роснефти". Под прицелом оказался глубоководный причал, который ввели в эксплуатацию в 2013 году.

Возможность перевалки нефти достигает 7 млн тонн в год. Терминал может принимать суда длиной до 250 м и осадкой до 15 м.

Позже источники сообщили, что удар был нанесен Силами обороны Украины и СБУ. Был успешно поражен танкер и инфраструктура порта.

