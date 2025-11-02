В православный праздник сегодня пристально наблюдают за погодой.

3 ноября по новому календарю православная церковь в Украине чествует святых мучеников Акепсима, Иосифа и Аифала - служителей церкви, пострадавших за христианскую веру. В народе день окружен своими приметами и обычаями. О традициях дня и о том, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - читайте в материале.

Какой праздник сегодня церковный в Украине по новому и старому календарю

Православный праздник 3 ноября (16 ноября - дата по старому стилю) посвящен памяти святых мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона.

Все они жили в IV веке в Персии, когда правил царь Шапур, известный своими жестокими гонениями на христиан. Акепсим был епископом города Наессона - верующие сильно почитали его за праведность и духовную стойкость. Однако святителя схватили по приказу царя и потребовали отречься от Христа и принести жертву языческим богам. Когда Акепсим отказался, то его, а также пресвитера Иосифа и диакона Аифала заключили в тюрьму. Там они провели три года в тяжких условиях, но так и не отказались от своей веры - за это их и казнили.

***

Какой сегодня православный праздник отмечают еще:

по новому стилю вспоминают обновление храма великомученика Юрия (Георгия) в Лидде;

мучеников Атика, Агапия, Евдоксия, а также других и их воинов;

преподобного Акепсима Антиохийского;

праведную Снандулию.

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре - 3 ноября православная церковь чтит память преподобного Илариона Великого.

О чем просят у святых мучеников, что можно и чего нельзя делать сегодня

В этот день верующие обращаются с молитвами к святым Акепсиму, Иосифу и Аифалу и просят их о заступничестве и защите - "Молите Бога о нас!"

В народной традиции с 3 ноября женщины садятся за рукоделия - вяжут и шьют. Хозяйки угощают домочадцев киселем из поздних ягод и пирогами - верят, что это принесет здоровье и достаток в дом. По приметам день удачен для новых и незавершенных дел.

В православный праздник сегодня церковь наставляет: нужно воздерживаться от сквернословия, ссор, сплетен, а также осуждения, зависти и жадности.

По народным приметам сегодня не стоит жаловаться на жизнь и отказывать в помощи нуждающимся. Считается, что тот, кто бездельничает в этот день, притянет к себе полосу неудач. Дальние путешествия и поездки по возможности стоит перенести.

Приметы 3 ноября - что говорит погода

По народным наблюдениям, по природе этого дня можно определить, какой будет зима и урожай в следующем году:

если ночью выпал снег и до утра не тает - весна будет ранней;

на деревьях еще есть листья - зима будет суровой;

алый закат - к морозу;

небо в звездах - в ближайшие дни будет стоять хорошая погода.

Считается, что с этого дня начинаются настоящие холода и первые снегопады. Если на реке уже есть легкий лед, то в следующем году будет богатый урожай, а если снег выпал до того, как деревья сбросили листву, год может быть неурожайным.

