Украинские силы противостоят большому скоплению россиян вокруг Покровска.

Россияне накопили вокруг Покровска большие и мощные силы, состоящие из наиболее подготовленных подразделений для ведения наступательных действий. Об этом руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук сказал в эфире "Украинского радио".

Он рассказал, что вокруг Покровска сконцентрированы три армии россиян.

"На юге - Вторая армия, это как раз южное направление со стороны Соледара. С севера - 51-я армия, на которую возложены главные усилия. Это российское объединение, которое формируется преимущественно людьми из оккупированного Донбасса. Их россиянам меньше всего жалко. И там же действует еще и Восьмая армия", - рассказал он.

Видео дня

Также, по словам Лакийчука, россияне имеют на направлении "импровизированный резерв" из бригад морской пехоты.

Также он прокомментировал возможности Сил обороны Украины противостоять россиянам. Отметил способности Сил беспилотных систем ВСУ. Однако добавил, что основной силой противостояния должны оставаться другие подразделения.

"Основным здесь остаются люди. Надо учитывать, что в отличие от предыдущих битв (за Бахмут, за Авдеевку), россияне урок этот выучили и действуют в формате штурмовых подразделений, как спецназовцы, малыми группами. Это требует значительной сложности управления и связи для этих подразделений", - пояснил эксперт.

Он говорит, что именно поэтому принято решение перебросить на этот участок Силы специальных операций, украинских спецназовцев:

"Городской бой требует высокой квалификации именно спецназа. И то, что на Покровск перебросили и ССО, и спецназ ГУР, и еще ряд специальных подразделений специального назначения, свидетельствует о том, что бои в городе будут продолжаться и их результат непредсказуем".

По словам Лакийчука, украинская армия способна вытеснить врага из Покровска, но это "действительно очень сложная задача". Он напомнил, что в теории военного дела определено, что самое простое - не дать врагу закрепиться.

"Это может быть трудно, но это самый зарадный вариант. Когда потом приходится выбивать, вытеснять врага с уже занятых позиций, это может занять месяцы. Маленький Волчанск тому пример", - сказал эксперт.

Также он сказал, что в Покровске образовался "винегрет". Таким выражением он объяснил смешанность Сил обороны и противника. Ведь там нет сплошной линии обороны, соответственно, и сплошной логистики.

"Окружения наших сил нет, но в значительной степени дистанционно за счет дронов противник контролирует нашу логистику и это очень усложняет работу наших сил. С другой стороны, точно так же наши Силы обороны разрушают логистику россиян. Скажем так, удары направлены на логистику с обеих сторон, их сейчас значительно больше, чем эта логистика может справиться", - рассказал он.

Бои за Покровск - последние новости

Напомним, что по мнению Павла Лакийчука, сейчас Покровск не имеет критического военного значения. В то же время украинские силы могут сбивать там наступательный потенциал врага.

По мнению экспертов, в случае падения Покровска аналогичные угрозы могут возникнуть для города Лиман, что в Донецкой области. Этот город, который уже был оккупирован в 2022 году, сейчас уже имеет проблемы с логистикой из-за большого количества FPV-дронов противника.

Вас также могут заинтересовать новости: