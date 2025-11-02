Когда и где не будет света в понедельник: появились графики отключений на 3 ноября

Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

В понедельник, 3 ноября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Об этом сообщило Укрэнерго.

Отмечается, что причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Согласно информации Укрэнерго ограничения будут применяться с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 - объемом от 0,5 до 2 очередей. Для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00.

В ведомстве предупредили, что время и объем применения ограничений могут измениться, и порекомендовали следить за информацией на официальных страницах облэнерго в каждом регионе.

В свою очередь ДТЭК опубликовал графики отключения света для Днепропетровщины:

Графики отключения света для Киевской области:

Графики отключения света для Киева:

Удары РФ по энергосистеме Украины

Как сообщал ранее УНИАН, утром в воскресенье, 2 ноября, из-за атак РФ была обесточена вся Донецкая область. По словам главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, из-за вражеских ударов по инфраструктуре в национальной электросети начались аварийные отключения. Он заверил, что специалисты занимаются решением проблемы, и как только будет возможно, электроснабжение в области будет восстановлено.

Также мы писали, что после удара РФ обесточивания продолжаются в четырех областях. По состоянию на 16 часов 2 ноября вся Донецкая область была без света. Кроме того, в результате ударов по энергообъектам были обесточены частично потребители на Запорожье, Харьковщине и Черниговщине.

