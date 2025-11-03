Кардиолог отметил, что обезвоживание организма может привести как к высокому, так и к низкому артериальному давлению.

Не секрет, что вода играет огромную роль в общем состоянии здоровья. Она помогает регулировать температуру тела, доставлять питательные вещества и кислород к клеткам, смазывать суставы, выводить продукты жизнедеятельности и многое другое. Эксперты ответили на вопрос, может ли питье воды снизить артериальное давление, пишет Prevention.

По словам кардиологов, гидратация влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, поэтому питьевая вода может помочь регулировать артериальное давление. Более того, они отметили, что и другие напитки могут иметь такие же преимущества.

Обезвоживание - это состояние, при котором организм теряет больше жидкости, чем потребляет. Отмечается, что это может иметь неожиданное влияние на артериальное давление.

"Когда организм обезвоживается, объем крови уменьшается, что сначала может привести к падению артериального давления", - пояснил кардиолог Иан дель Конде Поцци.

В то же время, по его словам, пытаясь компенсировать это, организм выделяет определенные гормоны, которые могут сужать сосуды и вызывать повышение артериального давления.

"Это означает, что обезвоживание может парадоксальным образом привести как к низкому, так и к высокому артериальному давлению", - добавил он.

Издание отмечает, что исследования связывают привычное низкое потребление воды с проблемами регулирования артериального давления, но для подтверждения этого необходимы дополнительные данные.

Так, одно из исследований, которое было опубликовано в журнале Cureus в 2022 году, показало, что люди с гипертонией, как правило, имеют более низкий процент общего количества воды в организме. Это указывает на связь между уровнем гидратации и высоким артериальным давлением.

Еще одно исследование, которое было размещено в журнале Frontiers in Public Health, показало, что среди более 3000 взрослых китайцев наблюдалась тенденция к снижению риска гипертонии с увеличением потребления обычной воды.

Сколько воды надо выпивать за день?

Количество воды, которое человеку нужно употребить в течение дня, зависит от многих факторов, в частности от состояния здоровья, уровня активности и пола. Национальная академия наук, инженерии и медицины США рекомендует ежедневное потребление жидкости в объеме примерно 3,7 литра мужчинам, тогда как женщинам - 2,7 литра.

Издание уточняет, что эта рекомендация включает не только воду, но и влагу из пищи и других напитков, включая фрукты, овощи, супы и другие напитки.

Однако индивидуальные потребности могут отличаться, поэтому стоит корректировать потребление воды в соответствии с уровнем активности человека и условиями окружающей среды.

Другие советы кардиологов по кровяному давлению

