Исследователи назвали три редкие черты, которыми обладают люди, которым достаточно для полноценного сна 5 часов.

Если вы просыпаетесь в 4 или 5 утра после того, как легли спать около 23:00 или полуночи, то вы не единственный, кто имеет такую особенность. Как пишет Your Tango, возможно, у вас есть редкий ген, известный как "ген короткого сна".

По словам исследователей, наш суточный ритм может быть генетически обусловленным, а режим сна - наследственным.

"Ген короткого сна - это генетическая мутация, которая позволяет людям функционировать, спав очень мало, без каких-либо негативных последствий. То есть люди могут спать меньше 6 часов за ночь и чувствовать себя хорошо отдохнувшими. Они не чувствуют себя лишенными сна или уставшими. На самом деле, они чувствуют себя полностью бодрыми и готовыми к новому дню, поспав всего 4 часа. Мутация является наследственной", - объяснили в материале.

Несмотря на то, что это не является распространенным явлением, ген "короткого сна" позволяет немногим людям спать 5 часов или меньше на ночь и все равно просыпаться бодрыми и готовыми к новому дню.

Поэтому издание назвало три редкие черты, которые имеют люди, которым достаточно для полноценного сна 5 часов в сутки.

Повышенная продуктивность

Исследователи выяснили, что многие люди, которые мало спят, являются амбициозными личностями, а также очень позитивными, общительными и оптимистичными.

"Эти выводы свидетельствуют о том, что генетическая мутация предотвращает негативные последствия недосыпания для людей, которые мало спят, которые обычно связаны с ожирением, диабетом, сердечно-сосудистыми проблемами, депрессией и когнитивными нарушениями", - добавляют в материале.

Улучшенная память

Еще одним преимуществом людей, которые мало спят, является их феноменальная память. Они не только имеют больше времени, чтобы запомнить эти воспоминания, но и чаще вспоминают их в будущем.

Нет потребности в дремоте и кофеине

Для большинства людей первая чашка кофе - это настоящий эликсир жизни, который помогает взбодриться утром. Однако люди с геном "короткого сна" не нуждаются в утренней дозе кофеина.

Как отметила профессор неврологии в Массачусетской общей больнице и Гарвардской медицинской школе Элизабет Б. Клерман, существует серьезная разница между людьми, которые тренируют себя жить в состоянии недосыпания и теми, которые на самом деле мало спят. Ключевое различие заключается в том, что люди, которые мало спят, никогда не нуждаются в кофеине или дремоте.

"Считается, что лишь около 1% населения мира являются настоящими короткоспальщиками и имеют этот мутировавший ген. Чтобы вы могли представить, насколько редким является этот ген, он встречается менее чем у одного из 4 миллионов людей", - подчеркнули в Your Tango.

Поэтому вы можете иметь ген "короткого сна", если:

постоянно спите шесть часов или меньше и естественно просыпаетесь без будильника;

у вас ненормальные циклы сна;

после менее чем 6 часов вы просыпаетесь бодрыми и свежими;

вы сохраняете способность четко мыслить, несмотря на то, что спите очень мало;

вы не полагаетесь на кофеин или дремоту, чтобы прожить день;

вы всегда спали меньше, даже в детстве, и чувствовали себя вполне хорошо;

если вы спите больше 6 часов, вы чувствуете похмелье или недомогание.

