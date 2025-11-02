В "Укрзализныце" отметили необходимость сохранить доступность путешествий для всех украинцев.

Реализация программы бесплатных путешествий по железной дороге на 3 тысячи километров будет происходить параллельно со стартом системной компенсации реальной себестоимости пассажирских перевозок, пояснили в Укрзализныце.

"Эта программа разворачивается параллельно со стартом системной (пусть пока и только частичной) компенсации реальной себестоимости пассажирских перевозок. Это улучшит ситуацию для железной дороги, а вместе с тем сохранит доступность путешествий для всех украинцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "дополнительные пассажиры, которые будут путешествовать "за километры", будут дозаполнять имеющиеся места, поэтому существенно не добавляя расходов".

Видео дня

"Курсирование пассажирских поездов субсидирует государство, поэтому важно, чтобы они задействовались максимально эффективно и как можно больше пассажиров могли путешествовать круглогодично. Поддержка пассажирских перевозок - это средства налогоплательщиков, поэтому они должны почувствовать этот эффект", - говорят в "Укрзализныце".

Там добавили, что параллельно будут вводиться дополнительные сервисы для тех, кто готов платить, - в категориях СВ, 1 класс, международные поезда:

"Соответствующие дополнительные доходы будут перекрывать стоимость поездок "за километры", чтобы не увеличивать потребность в государственном финансировании".

3 тысячи километров бесплатно по железной дороге

Как сообщал ранее УНИАН, для украинцев введут бесплатные путешествия по железной дороге на 3 тысячи километров. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "поручил проработать специальную программу транспортной поддержки для всех украинцев", чтобы каждый смог бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты: Львов - Киев, Киев - Днепр, любые другие.

Украинцам объяснили, почему выбрали такую цифру - 3000 километров. "Это равно путешествию туда-обратно самым длинным на сегодня рейсом по Украине! Мы хотим, чтобы доступно открыть нашу страну мог каждый, даже если это путешествие из одного края нашей страны в другой", - рассказали в "Укрзализныце".

Вас также могут заинтересовать новости: