Реализация программы бесплатных путешествий по железной дороге на 3 тысячи километров будет происходить параллельно со стартом системной компенсации реальной себестоимости пассажирских перевозок, пояснили в Укрзализныце.
"Эта программа разворачивается параллельно со стартом системной (пусть пока и только частичной) компенсации реальной себестоимости пассажирских перевозок. Это улучшит ситуацию для железной дороги, а вместе с тем сохранит доступность путешествий для всех украинцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "дополнительные пассажиры, которые будут путешествовать "за километры", будут дозаполнять имеющиеся места, поэтому существенно не добавляя расходов".
"Курсирование пассажирских поездов субсидирует государство, поэтому важно, чтобы они задействовались максимально эффективно и как можно больше пассажиров могли путешествовать круглогодично. Поддержка пассажирских перевозок - это средства налогоплательщиков, поэтому они должны почувствовать этот эффект", - говорят в "Укрзализныце".
Там добавили, что параллельно будут вводиться дополнительные сервисы для тех, кто готов платить, - в категориях СВ, 1 класс, международные поезда:
"Соответствующие дополнительные доходы будут перекрывать стоимость поездок "за километры", чтобы не увеличивать потребность в государственном финансировании".
3 тысячи километров бесплатно по железной дороге
Как сообщал ранее УНИАН, для украинцев введут бесплатные путешествия по железной дороге на 3 тысячи километров. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "поручил проработать специальную программу транспортной поддержки для всех украинцев", чтобы каждый смог бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты: Львов - Киев, Киев - Днепр, любые другие.
Украинцам объяснили, почему выбрали такую цифру - 3000 километров. "Это равно путешествию туда-обратно самым длинным на сегодня рейсом по Украине! Мы хотим, чтобы доступно открыть нашу страну мог каждый, даже если это путешествие из одного края нашей страны в другой", - рассказали в "Укрзализныце".