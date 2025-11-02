Российские оккупанты оборудовали Т-80БВМ с минным тралом ТМТ-К и Т-72Б3 с минным тралом КМТ-7 надстройками, которые обмотаны металлическими канатами.

В соцсети показали, как россияне пытаются защитить свои танки от атак беспилотников. Фото необычного танка-"ежа" обнародовал Telegram-канал Водограй.

На фотографиях можно увидеть российские танки модели Т-80БВМ с минным тралом ТМТ-К и Т-72Б3 с минным тралом КМТ-7. Штурмовые "ежи" российские оккупанты "накрыли" массивной канатной антидроновой защитой и системами радиоэлектронной борьбы.

Портал Милитарный отмечает, что оба танка, как можно увидеть на фото и на видео, российские военные решили оборудовать надстройками в виде "мангалов", которые густо обмотаны металлическими канатами. Они прикрывают верхнюю, заднюю и частично переднюю полусферы боевой машины. Также канатами закрыта и ходовая часть танков.

Аналитики отмечают, что на Т-80БВМ поверх защитного "панциря" из канатов смонтирована система радиоэлектронной борьбы. Объясняется, что такой тип защиты танка, в первую очередь, предназначен для нейтрализации FPV-дронов, широко применяемых на современной линии фронта.

Примечательно, что в отличие от классических "мангалов" и "сараев", которые часто не выдерживают атаки дронов, "ежи" могут привести к повреждению лопастей беспилотников, запутыванию корпуса в канатах и несрабатыванию боевой части.

В то же время, по словам экспертов, существенно увеличивается масса боевой машины, ее габариты и ухудшается удобство эксплуатации.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что эксперт по военной связи и систем РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов поделился, что российские оккупанты тестируют новую тактику использования FPV-дронов, в рамках которой связь обеспечивается через украинскую сеть мобильной связи. "Флеш" объяснил, что дрон-матка "подвозит" малые беспилотники к зоне стабильного покрытия LTE-связи. После этого вражеские FPV-дроны могут поражать цели на дополнительном расстоянии в 5-10 км от места их "высадки".

Также мы писали, что в ВСУ на вооружении появились итальянские колесные танки B1 Centauro. Хотя слухи о передаче этой техники Украине появились еще несколько лет назад, но только сейчас есть реальное подтверждение этого факта. Указывается, что одна из машин была замечена на видео 78-го отдельного десантно-штурмового полка. Это первый случай, когда B1 Centauro засветились на вооружении ВСУ.

