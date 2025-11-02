Производитель роботов NEO обещает, что это временная мера, чтобы собрать данные о домах пользователей.

Стартап 1X из Пало-Альто в Кремниевой долине начал принимать предзаказы на домашнего робота NEO - устройство, которое оказалось странным гибридом робота и живого человека.

За 20 тысяч долларов покупатель получает робота, который управляется человеческим оператором с другого конца света.

NEO весит 30 кг, обтянут тканью и имеет два крошечных глазика-камеры. Через специальное приложение владелец может поручать роботу убирать, поднимать предметы или открывать двери, но выполнять эти задачи будет не ИИ, а человек, подключённый к устройству по сети.

Разработчики утверждают, что собирают данные о доме, чтобы в будущем обучить систему работать самостоятельно.

Создатель проекта, норвежец Бернт Бёрних, говорит, что хотел уйти от мрачных образов из научной фантастики, но по сути сделал "робота-чехол" для дистанционного наблюдения.

Пользователи могут выбрать оттенок устройства - бежевый, серый или тёмно-коричневый. Для того чтобы получить NEO, нужно оставить предзаказ за 200 долларов, а затем либо платить 500 долларов в месяц, либо сразу выкупить устройство за 20 тысяч долларов.

