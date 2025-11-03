Ученые были удивлены тем, что они обнаружили.

С помощью спутников под водами Антарктики заметили необычное свечение, которое вызвало глобальный интерес. Ученые считают, что оно может содержать ключи к невидимой биологической активности и изменению химического состава океана, пишет Daily Galaxy.

В издании отметили, что сперва это свечение озадачило исследователей. На спутниковых снимках это выглядело как слабое бирюзовое мерцание. Тем не менее, выяснилось, что это обширное цветение кокколитофоридов (крошечные фитопланктоны, заключенные в раковины из карбоната кальция).

Ученые были удивлены тем, что кокколитофоридов заметили в субполярных водах, так как они обычно ассоциируются с более теплыми морями. Это открытие ставит под сомнение давние предположения об их экологическом ареале.

В своем исследовании ученые под руководством морского биолога из Лаборатории океанологии Бигелоу Уильяма М. Балча рассказали, что они провели многократные измерения на разных глубинах.

"Мы расширяем наше представление о местах обитания кокколитофоридов и наконец начинаем понимать закономерности, которые мы видим на спутниковых снимках этой части океана, куда мы редко попадаем. Нет ничего лучше, чем измерить что-то несколькими способами, чтобы получить более полную картину", - заявил Балч.

По словам ученых, кокколитофориды могут играть более важную роль в регулировании альбедо планеты. Исследователи не исключают, что их отражательная способность может потенциально влиять на поглощение тепла в обширных океанических районах.

Ученые подозревают, что биологическая продуктивность Южного океана может быть недооценена из-за ограниченности данных и суровых условий исследования. Используя многоглубинные датчики, автономные буи и химические трассеры, исследователи стремятся смоделировать взаимодействие этих микроскопических сообществ с океаническими течениями, потоками питательных веществ и морским льдом.

В издании подчеркнули, что эта работа может изменить прогнозы по поглощению углерода в самых холодных водах мира. Если кокколитофоры расширяют свою среду обитания в южном направлении, это может изменить способ хранения углекислого газа в океане, что повлияет на глобальные климатические модели.

В Антарктике зафиксировали аномальное потепление - что известно

Ранее в Национальном антарктическом центре сообщили, что резкое потепление добралось в Антарктику, где сейчас зима. Если такие "атмосферные реки" участятся, это может привести к разрушению экосистем.

Ученые поделились, что на украинской полярной станции "Академик Вернадский" в Антарктике плюсовая температура сохранялась в течение почти двух суток - 16-17 июля. Шел дождь и мокрый снег.

По словам ученых, в целом в последние 5 лет температуры на станции редко опускаются ниже -10°С, тогда как для предыдущих 5 лет они так же редко, но были ниже -15°С. До 1980-х годов зимой температуры падали до -30°С.

