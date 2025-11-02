По словам Пушилина, россияне якобы продолжают продвигаться вперед.

Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин записал видео в якобы уже окруженном Покровске в Донецкой области. Тем не менее, журналист немецкого издания Bild Юлиан Рёпке на своей странице в соцсети X рассказал, что на самом деле Пушилин находился в 32 километрах от Покровска.

В своем видео Пушилин заявил о "тяжелой ситуации" в Покровске. Он добавил, что россияне якобы продолжают "продвигаться вперед". Тем не менее, Рёпке выяснил, что в это время глава "ДНР" находился в другом населенном пункте.

"Россия объявляет о практически полном захвате Покровска, Путин сообщает о "котле" и приглашает журналистов. В качестве доказательства назначенный Путиным глава "ДНР" выходит на связь "из района Покровска". Один нюанс - видео было снято в 32 км к востоку от этого места", - написал журналист.

Видео дня

Рёпке отметил, что на самом деле Пушилин записывал видео в Очеретино. Этот населенный пункт находится довольно далеко от Покровска.

Ситуация в Покровске - последние новости

Ранее аналитики украинского мониторингового проекта DeepState сообщили, что россияне продвинулись в городе Покровск Донецкой области. По словам начальника отделения коммуникаций 155 ОМБр Артема Прибильнова, окружения нет, но в городе идут бои.

Как пишет BBC со ссылкой на источники, российские войска усилили наступление на Покровск. Журналисты поделились, что украинские силы не были окружены, но их линии снабжения находились под обстрелом российских войск.

