Гройсман: Украина будет бороться за каждого своего политического пленного

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя "приговор здравому смыслу", который в России вынесли украинским режиссеру Олегу Сенцову и активисту Александру Кольченко.

"Очевидно, что решение российского суда является политически мотивированным. Дело, по которому судят наших граждан, не выдерживает никакой критики, о чем неоднократно говорили международные правозащитные организации", - подчеркнул спикер.

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Председатель парламента подчеркнул, что главная цель этого дела – запугать украинских активистов в Крыму и заставить их прекратить свою деятельность.

"Я восхищаюсь мужественным поведением своих сограждан на этом судилище. Спасибо Олегу и Александру за принципиальную позицию. И хочу подчеркнуть, что Украина будет бороться за каждого своего политического пленного и не успокоится, пока не будет освобожден последний из них", - подчеркнул Гройсман.

Вирок нашим землякам Олегу Сенцову та Олександру Кольченку – це вирок здоровому глузду. Очевидно, що рішення російського... Posted by Volodymyr Groysman on Tuesday, August 25, 2015

Как сообщал УНИАН, режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченка российские спецслужбы задержали в Крыму в мае 2014 года. ФСБ объявила, что они являются членами запрещенной в России украинской организации "Правый сектор".

Согласно версии следствия, активисты планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде крымских городов, а в дальнейшем - уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач.

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Оба вину отрицали со дня их задержания.

Сегодня, 25 августа, суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима.