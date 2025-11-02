С дронами Wizjer произошло по меньшей мере три инцидента.

В 2025 году польские военные получили первые два комплекта разведывательных беспилотных комплексов Wizjer, которые были заказаны в 2021 году. Тем не менее у этих БПЛА есть серьезные проблемы, пишет Defense Express.

Отмечается, что 23 октября беспилотник Wizjer потерпел крушение, упав из-за технической неисправности на грузовик одного из отделений местного почтового оператора в Иновроцлаве. К счастью, тогда никто не пострадал.

Как сообщает Onet.pl, дроны Wizjer еще не готовы к эксплуатации. Более того, крушение дрона 23 октября не является первым подобным случаем.

В издании поделились, что ранее в этом году еще один дрон Wizjer потерпел крушение из-за технических проблем с наземной станцией управления. Кроме того, у беспилотника возникла проблема с парашютом, который полностью отделился от фюзеляжа.

В августе еще один дрон получил повреждения после посадки в аварийном режиме. В издании добавили, что причиной стала потеря управления беспилотником на 40 минут из-за отсутствия связи.

Журналисты рассказали, что всего польские военные обнаружили около 20 проблем с дроном Wizjer, включая недостатки концептуального характера. Например, для его транспортировки требуется 11 ящиков, что значительно затрудняет его эксплуатацию в реальных боевых условиях.

Кроме того, в издании напомнили, что Wizjer использует только GPS для навигации и не совместим с другими системами. Это затрудняет его эксплуатацию в реальных боевых условиях.

В издании подчеркнули, что дальнейшая судьба дронов Wizjer пока неизвестна. Вероятно, эти беспилотники отправят на доработку или же их программу отменят.

Украинские производители дронов вызывают ажиотаж среди западных инвесторов

Ранее The Wall Street Journal писало, что в этом году иностранные инвестиции в украинских производителей дронов и другие оборонные технологии значительно выросли. Один из основателей инвесткомпании Green Flag Ventures рассказал журналистам, что западные инвесторы считают украинских производителей дронов довольно надежными после того, как многие компании за несколько лет получили доход и обеспечили себе клиентов за пределами своей страны.

В частности, американский фонд Ondas Capital заявлял, что планирует инвестировать не менее 150 миллионов долларов в проверенные в боях технологии, в основном в Украине. Четыре европейские венчурные компании заявили в сентябре, что планируют инвестировать в общей сложности 100 миллионов долларов в такие технологии.

