Чешская армия планирует в 2026 году принять в ряды 2250 новобранцев - один из самых высоких показателей в своей истории. Об этом сообщило Чешское радио.

Рекордным для страны остается 2006 год, когда на службу поступили 2262 военных. В то же время 2025 год, по прогнозам, может побить этот показатель - нынешняя цель составляла 2100 новобранцев, но количество желающих, вероятно, превысит 2300 человек.

"Государственный секретарь Министерства обороны Петер Ванчура уже утвердил план набора на 2026 год, который предусматривает привлечение 2250 новых солдат", - сообщила представитель пресс-службы Минобороны Магдалена Гинчикова.

По словам Ивы Беднаржовой из кадрового агентства, нынешний план был выполнен еще в конце августа, а до конца года в базовом курсе остаются около 200 свободных мест. "Мы уверены, что они также будут заполнены", - добавила она.

В начале 2025 года численность чешской армии составляла более 28 тысяч военных, включая военную полицию, разведку, президентскую гвардию и курсантов Военного университета обороны в Брно.

Набор новобранцев планируют с учетом двух факторов - бюджета на следующий год и количества военных, которые завершают службу. В 2025 году разница между теми, кто покинет армию, и новыми солдатами должна составлять около 650 человек - лучший результат за последние пять лет.

