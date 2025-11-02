Их аура действует как духовный барьер против зависти, обмана и негативных намерений.

Считается, что сглаз вызывает упадок сил, болезни и неудачи, и может возникнуть как от намеренной злобы, так и от зависти. Однако, по мнению опытных нумерологов и астрологов, есть даты рождения, которые защищены от сглаза благодаря природным особенностям личности, ауре, энергии или космическому влиянию. Портал Parade называет три такие даты, независимо от месяца рождения.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

18-е число

Люди, рождённые 18-го числа, находятся под влиянием Марса, планеты-воина, связанной с самосохранением. Ваша аура действует как духовный барьер против зависти, обмана и негативных намерений. Ваши психические границы без труда оберегают вас. Когда кто-то проецирует на вас недоброжелательность, ваше энергетическое поле инстинктивно отражает, перенаправляет эту негативную энергию и рассеивает любую зацикленность.

26-е число

Управляемая Сатурном, планетой, связанной с ограничениями и честностью, ваша энергия создаёт защитный барьер, который препятствует внешнему влиянию, если вы сами этого не допустите. Каждый день вы неосознанно рассеиваете негативную энергию вокруг себя, защищаете себя от вреда и возвращаете любую негативную карму к её источнику. Благодаря вашей властной манере поведения, структурированному мышлению и прямоте тем, кто желает вам зла, сложно оказать на вас глубокое воздействие. Вы сосредоточены, решительны и стремитесь к достижению своих целей, независимо от мнения окружающих. Это действует как естественный щит.

30-е число

Такими людьми управляет Юпитер, планета удачи, расширения и философии, поэтому легко позавидовать их жизнерадостности и щедрости. Их аура усиливает доброе, чистое и вдохновляющее, мешая тьме, негативной энергии или злым намерениям оказывать какое-либо реальное воздействие. Они подавляют недоброжелателей своим магнетическим благословением.

