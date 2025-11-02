Температура Intel Arc B580 держалась ниже нуля.

Оверклокер TrashBench поставил мировой рекорд разгона видеокарты Intel Arc B580, и сделал это даже без жидкого азота. Вместо этого он использовал обычный насос и смесь автомобильного антифриза с гликолем, охлаждённую в морозилке до -17 градусов.

Несмотря на такую кустарную схему, GPU показала отличный результат: 16 631 балл в 3DMark Time Spy, примерно на 12 % выше, чем у стандартной версии B580. Этого хватило, чтобы побить мировой рекорд для этой модели.

Модификации самой видеокарты оказались минимальными: TrashBench просто распечатал на 3D-принтере крепление для водоблока и подключил систему охлаждения через гибкие трубки. Антифриз при этом остаётся жидким до -25 градусов, что и позволило держать температуру GPU стабильно ниже нуля.

Видео дня

По словам автора, Intel Arc B580 на воздушном охлаждении выдавала 2850 МГц и средние 54 FPS в Monster Hunter Wilds, 158 FPS в Forza Horizon 5 и 107 FPS в Cyberpunk 2077.

После подключения "автомобильного" охлаждения частота выросла до 3316 МГц - плюс 16 % производительности. Даже когда охлаждающая жидкость начала нагреваться, FPS оставался выше: 69, 174 и 120 соответственно.

Ранее мы рассказывали, что китайский оверклокер поставил мировой рекорд по разгону процессора Intel Core i9-14900KF. Wytiwx сумел разогнать чип на 13 МГц больше, чем прошлый рекорд.

Вас также могут заинтересовать новости: