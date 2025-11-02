Захват Покровска для РФ является не только стратегической целью.

Российский диктатор Владимир Путин поставил оккупантам задачу - захватить Покровск, Мирноград и всю Покровскую агломерацию до 15 ноября. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в эфире "КИЕВ24".

"У Путина стратегическое задание - показать, что он завоюет конкретные территории и, соответственно, похвастаться перед россиянами и перед партнерами, особенно после изменения позиции Трампа и его встречи с Си Цзиньпином, что он будет ставить свои условия", - рассказал он.

По словам Маломужа, следующей задачей в случае захвата всей Покровской агломерации для оккупантов является дальнейшее продвижение к Константиновке и Краматорску. Он считает, что Путин будет пытаться добиться своей цели любыми способами.

"Путин продолжает наносить удары по мирным территориям, показывая, что он будет продолжать уничтожать и инфраструктуру, энергетику и граждан Украины. Альтернативы нет", - подчеркнул экс-глава СВР Украины.

Россияне усиленно штурмуют Покровск - что известно

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что в районе Покровска оккупанты активизировали штурмовые действия. Враг пытается полностью захватить город.

Отмечается, что россияне продвинулись в центральной и юго-восточной частях Покровска. Российские пропагандисты заявили, что оккупанты якобы зашли еще глубже в центр города, а также продвинулись к населенному пункту Котлино, но геолокационные кадры показывают, что ВСУ удерживают позиции.

