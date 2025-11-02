Певица рассказала, что ей помогло вернуться в стройную форму.

Наталья Могилевская, которой несколько месяцев назад исполнилось 50 лет, поразила поклонников своей физической подготовкой. На одном из концертов певица выполнила несколько акробатических трюков.

В своем блоге в Instagram Могилевская рассказала, что стремится своим примером вдохновить других женщин. Она уверена, что возраст не помеха, чтобы хорошо выглядеть и достигать желаемых целей:

"Вот и есть главный месседж моего концерта - вдохновить всех женщин в мире, что свои 50 можно встречать именно так. Для этого надо иметь открытое сердце, веру в себя, любить себя такой, какая ты есть. И милосердно относиться к своим недостаткам. Спокойно, с любовью, потихоньку сделать то, чего вам не хватает, и безжалостно избавиться от того, что мешает вам быть счастливыми. Пусть моя судьба будет примером для вас".

На сцену певица вышла в образе бабушки, отметив, что когда-то представляла свои пятьдесят именно так. После этого она сняла этот костюм и выполнила несколько эффектных трюков.

Также Наталья рассказала, что помогло ей похудеть и избавиться от депрессии. По ее словам, "волшебной таблеткой" стало появление ее дочерей.

"Когда-то я 10 лет была одинокой. Весила 90, была в депрессии, а тут еще и война... Чего ждать от жизни? Но именно в первую неделю войны я нашла свое самое большое счастье. У меня полный дом детского смеха. Все возможно в любом возрасте!" - поделилась артистка.

Могилевская добавила, что готова через 30 лет вернуться на шоу "Танцы со звездами", где участвовала дважды и однажды таки победила:

"Когда-то в 42 я пришла на "Танцы со звездами" и победила молодых и известных девушек. И обещаю вам, что в 80 я снова буду танцевать. Увидите!"

К слову, недавно Наталья Могилевская показала, как проводит время с младшей дочкой.

