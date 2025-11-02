Еще полтысячелетия назад ничего подобного в Европе, Африке или Азии не было.

В последние два века люди видели, как научные открытия и технические инновации до неузнаваемости меняли мир. Одно из революционных изобретений последнего времени, которое уже влияет на нашу жизнь - нейросети и искусственный интеллект. Но на самом деле не только наука и техника сильно повлияли на мир за последние 500 лет. По-настоящему революционные изменения принесло открытие четырех растений, которые в природе изначально встречались только в Америке.

Как пишет на страницах Forbes американский эволюционный биолог Скотт Треверс, из Нового Света в Европу привезли много растений, которые радикально изменили рацион европейцев и в целом стали важным элементом мировой экономики. Четыре из этих растений оказались особенно ценными и "влиятельными".

Какао

Этот уроженец тропических лесов Центральной и Южной Америки дал миру уникальный продукт, до того не знакомый человечеству - шоколад. Ну и напиток, известный как какао, тоже.

Цивилизации майя и ацтеков использовали какао в религиозных ритуалах, иногда какао-бобы служили заменителем денег. Считается, что Колумб был первым европейцем, кто познакомился с этим растением, но никакой пользы он в нем не увидел. Более дальновидным оказался известный испанский конкистадор Эрнан Кортес, который разрушил империю ацтеков и в качестве трофея привез в Испанию какао.

Сегодня какао является стратегически важной сельскохозяйственной культурой, на которой держится экономика целых регионов в Западной Африке, куда эта культура позже была завезена. И не только там. Это уже не говоря о роли шоколада в повседневной жизни современных людей.

Кукуруза

Как и в случае с какао, именно Колумб был первым европейцем, кто ее увидел. На момент открытия Америки кукурузу выращивали по всему Карибскому бассейну.

Вскоре ее привезли в Испанию, после чего эта культура стихийно распространилась по всему Средиземноморью, а затем в Африке и Азии. Причем происходило это довольно быстро по историческим меркам. Этому способствовала высокая адаптивность кукурузы к различным климатическим условиям и ее высокая урожайность, превосходящая урожайность других зерновых культур.

Сегодня кукуруза является одной из трех главных зерновых культур мира наравне с пшеницей и рисом. Кроме того, что на кукурузе держится львиная доля современного скотоводства, из нее также изготавливается немало продуктов человеческого рациона и непродовольственных товаров.

Картофель

Один из "неудачников" в соревновании за любовь европейцев. До конца XVI века он был почти неизвестен в Старом Свете. А потом понадобилось еще немало времени, чтобы европейцы распробовали и оценили этот овощ. Только к концу XVIII века картофель получил достаточное распространение на континенте.

И вот тогда овощ, который долгое время считали даже ядовитым, в некоторых странах превратился во "второй хлеб". Особенно важную роль картофель начал играть в рационе жителей Ирландии, Германии и Российской Империи. Высокая калорийность и хорошая урожайность в относительно прохладных регионах позволяла крестьянам кормить семьи с небольших участков обрабатываемой земли. Сегодня рацион многих европейских народов просто невозможно представить без картофеля.

Впрочем картофель вызвал и настоящую трагедию исторического масштаба для одной европейской нации - ирландцев. В первой половине XIX века Ирландия перешла на выращивание почти исключительно картофеля. И когда в 1840-х годах эту культуру охватила болезнь, и урожаи начали гибнуть, ирландцам стало буквально нечего есть. Разразился масштабный голод, убивший или заставивший эмигрировать до четверти населения страны. От этих демографических потерь Ирландия не оправилась до сих пор! А еще вследствие этих событий в США появилась большая ирландская община, оставившая заметный отпечаток на американской культуре и традициях.

Табак

Это, пожалуй, самое противоречивое наследие Колумба. В Южной Америке и на Карибах его курили во время религиозных ритуалов. Колумба поразили эти ритуалы, и он привез листья табака в Европу. И Европа на него подсела. Что и неудивительно, ведь по своей сути табак является слабым наркотиком.

Выращивание этой культуры быстро легло в основу экономики многих заморских колоний Европы. Да и до сих пор эта отрасль является одной из самых прибыльных.

Другая сторона медали - негативное влияние на здоровье человека от курения табака. Связанные с курением заболевания являются одними из наиболее распространенных медицинских проблем в современном мире.

