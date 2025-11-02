По мнению экс-президента, война в Украине и Третья мировая не связаны напрямую.

Третья мировая война может быть только ядерной, и она вряд ли когда-то начнется. Такое мнение высказал бывший президент Украины в интервью BBC News Украина.

На вопрос, к чему мы сегодня ближе - к прекращению войны или к началу Третьей мировой, он выразил несогласие с его формулировкой.

"Не соглашусь с формулировкой вопроса, потому что она предполагает выбор: мол, или закончится наша война, или начнется Третья мировая. Но эти вещи не связаны напрямую. К тому же первое не исключает второго", - сказал он.

Он предполагает, что, "увязнув на Донбассе, Москва решит выбрать более слабую цель и, заключив какое-то соглашение, перебросит силы, к примеру, в Балтию". Но здесь, по его словам, уже все будет зависеть от того, что окажется сильнее - самолюбие президента США Дональда Трампа или неадекватность российского диктатора Владимира Путина.

"Но все это теория. Поэтому отвечу, опираясь на веру и знания: как украинец я верю в силу нашей армии, а как ракетчик знаю о силе ядерного сдерживания. Поэтому наша война точно когда-то закончится, а Третья мировая, которая может быть только ядерной, вряд ли когда-то начнется", - сказал экс-президент.

Третья мировая: мнения других людей

Как сообщал ранее УНИАН, в феврале 2025 года Трамп сделал заявление об угрозе Третьей мировой войны. Говоря о войнах в Украине и на Ближнем Востоке, президент США заявил, что Третья мировая война "не так уж и далеко", и добавил, что его президентство будет предотвращать это. Он отметил, что собирается "положить конец" всем конфликтам, ведь "Третья мировая война никому не выгодна".

По мнению волонтера Марии Берлинской, которое она озвучила в конце 2024 года, мы примерно в середине Третьей мировой войны. По ее словам, вероятно, Третья мировая уже продолжается. И, как было с Первой и Второй мировыми войнами, историки ее начнут называть "Третьей мировой" уже позже, когда будут фиксировать ее события. "Думаю, что о нашей войне будет что-то примерно такое, что Третья мировая война началась с нападения Российской Федерации на Украину, и дальше уже будут даты. Вряд ли поставят историки 14-й год, скорее всего, это будет 24 февраля 2022 года", - сказала Берлинская.

Также недавно председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась о вероятности Третьей мировой войны. По ее мнению, такая угроза пока отсутствует, но, говорит, сейчас человечество живет в очень опасной эпохе. Она пообещала сделать все, что в ее силах, чтобы сохранить мир и свободу в Европе.

